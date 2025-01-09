Özgür Özel, Mersin'de Yerel Seçim Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Mersin'de Yerel Seçim Hedeflerini Açıkladı

Özgür Özel, Mersin\'de Yerel Seçim Hedeflerini Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de yerel yönetim projelerini değerlendirdi ve Mersinlilerin Türkiye rekoru kırarak büyük bir destek sağladığını söyledi. Ayrıca, genel seçimlerde de CHP'nin Mersin'de birinci olacağını vurguladı.

09.01.2025 14:57  Güncelleme: 15:01
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersinlilerin Türkiye rekoru kıracak bir seçim sonucuna imza attıklarını ifade ederek, "Bundan sonra da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk yerel seçimlerindeki rekorunu, ilk genel seçimlerde de Mersin'den bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette, yerel yönetim çalışmaları ve bölgedeki projeler ele alındı. Görüşmede Başkan Seçer, sosyal, ekonomik ve altyapı alanlarında yaptıkları yatırımlarla Mersin'i daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefinde olduklarını anlattı.

Özel: "Türkiye'de rekor kırarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazandınız"

Başkan Seçer'i ziyaret ettiği için büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Özel, "Türkiye'de rekor kırarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazandınız. Her 2 kişiden 1'inin oyunu almak belediyecilikte çok zor bir iş iken, siz yüzde 60 sınırında oy aldınız. Bunu bir ittifakla yapmadınız, bir partinin adayı olarak yaptınız. Ama fiilen büyük bir ittifakı, 'Mersin İttifakı'nı hayata geçirdiniz. Mersin'deki tüm siyasi görüşlerden, tüm sosyolojilerden seçmenlerin büyük bir desteğiyle bu göreve yeniden seçildiniz" diye konuştu. Yerel seçimlerde Mersin için kimi aday gösterecekleri konusunda hiç tereddüt etmediklerini kaydeden Özel, "Çünkü Mersin kimi seçeceğine çoktan karar vermişti" ifadesini kullandı.

"Bunu başaracağımıza da inanıyoruz"

Mersinlilerin, Türkiye rekoru kıracak bir seçim sonucuna imza attıklarını ifade eden Özel, bundan sonraki hedeflerinin, genel seçimlerde Mersin'de CHP'yi açık ara farkla birinci parti yapmak ve Meclis'teki milletvekili sayısını da 2 katına çıkarmak olduğunu kaydetti. Özel, "Bunu başaracağımıza da inanıyoruz. CHP için bugün anketlerde Mersin'deki durumumuzu çok olumlu gösteriyor. Bundan sonra da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk yerel seçimlerindeki rekorunu, ilk genel seçimlerde de Mersin'den bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Mersin, 6 Şubat depreminden sonra yaklaşık 450 bin depremzedeyi kentte misafir etti"

Mersin ziyareti öncesinde çalışma arkadaşlarından, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi bu süreçte ne yaptı?' diye bir liste çıkarmalarını istediğini ifade eden Özel, yapılmamış hiçbir çalışmanın bırakılmadığını gördüğünü belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depreminden sonra yaklaşık 450 bin depremzedeyi kentte misafir edip onlara barınma imkanı sağladı. Deprem sürecinin ardından vatandaşlara öncelikle manevi, daha sonrasında da maddi olarak sahip çıkıldı. Bu süreçte Mersin'in merkezi hükümetten 1 lira ek kaynak alamadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dünyadaki çeşitli kuruluşlardan depremzedeler için kaynak buldu. Bir imza atıp, bu kaynağı serbest bırakıp kullanılmasına da izin vermediler" dedi.

Seçer: "Mersin, herkesi kucaklayan insanların kenti"

Başkanı Seçer de Genel Başkanlarını Mersin'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önceki 5 yıllık sürecimizde Mersinlilere nasıl hizmet yaptıysak sizlerin desteğiyle hep beraber hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Mersin, Türkiye'nin sorunlarını da içinde barındıran bir kent. Genel Başkanımızın burada olması, Mersin'e dair değerlendirmeler yapması ve burada Mersin halkıyla buluşması bizim için son derece önemli."

Mersin'in, siyasetin etkin yürütüldüğü bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, "Mersin, Mustafa Kemal'in kenti, çağdaş insanların, adaleti, birliği, beraberliği savunan, herkesi kucaklayan, kimseyi ayırt etmeyen insanların kardeşçe yaşadığı bir kent. Sizleri, bu güzel ve müstesna kentte ağırlamaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

Başkan Seçer, Özel'e ziyareti için teşekkür ederken, Özel de Seçer'i Mersin halkı için yaptığı özverili çalışmalardan dolayı tebrik etti. Özel, ayrıca Başkan Seçer'e, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren kardeşi Uğurcan Seçer için de başsağlığı dileklerinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel, Mersin'de Yerel Seçim Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

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