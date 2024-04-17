Özgür Özel: Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan ile yüz yüze bir görüşmemiz olacak - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan ile yüz yüze bir görüşmemiz olacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Strazburg'da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı "Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz olacak" dedi.

17.04.2024 15:33  Güncelleme: 15:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin yönelttiği "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.

ERDOĞAN: SAYIN ÖZEL'E KAPIMIZ AÇIK

Erdoğan, "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL FRANSA'DAKİ TOPLANTIDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük yankı uyandıran sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Strazburg'da yanıt verdi.

"SAYIN ERDOĞAN İLE YÜZ YÜZE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLACAK"

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İlkbahar Oturumu kapsamında düzenlenen Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Toplantısı'na katılan Özel, "Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz olacak" dedi.

Özgür Özel: Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan ile yüz yüze bir görüşmemiz olacak

Özgür Özel, Strazburg, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan ile yüz yüze bir görüşmemiz olacak - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Thecaptainblack: Sen gitme o gelsin 41 57 Yanıtla Kubilay Gençtürk: boş adamdan boş bir yorum... 42 18 ZAFER YILDIZ: saçını boyayıp gözüne Lens yaptırdı REİS in yanına gidecek diye:))) 24 22
  • Taner: Özgur baskana selamlar. Gunluk algilara kapilmadan, gercek bir siyasetci gibi hareket etmeye devam edin. Yolunuz acik olsun. 46 22 Yanıtla
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