Özgür Özel: Oy için özür dilemene gerek yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel: Oy için özür dilemene gerek yok

16.08.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilerin ve zor durumdaki vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kimsenin verdiği oy için özür dilemesine gerek yok. Herkes iyi olsun diye veriyor. Kim emeklinin yanındaysa, kim ekonomik olarak zor durumda olanların yanındaysa insanlar onu tercih ediyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi sonrası, bugün de Kırşehir ziyaretlerine devam etti. Özel, ilk olarak CHP İl Başkanlığı'nda partilileriyle bir araya geldi. Ardından Kırşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile görüştü. Daha sonra da 'Emekliler Lokali'ne geçen Özel, emeklilerle bir araya geldi.

Özgür Özel, burada açıklama yaparak, "Kimsenin verdiği oy için özür dilemesine gerek yok. Herkes iyi olsun diye veriyor. Şimdi şöyle yapıyorlar zaten. Bazen ben hep söylüyorum. 'Efendim işte AK Parti'nin üyesi ile seçmeniyle bu kötü yönetimi karıştırmamak lazım. Bütün televizyonlar onlardan yana yayın yapıyor. İnsanlar geçmişte, 'AK Parti'ye kaydolursan şu yardımı alırsın, şunu yaparsın'. İnsanlar üyesi oldu. Şimdi de, 'Bunlar değişirse acaba gelenler bize kızar mı?' diye düşünüyorlar. Vallahi hiç kızmayız. Başkan, 'Geçmişte yanlış yaptık, şimdi doğruyu bulduk' diyor. Kim emeklinin yanındaysa, kim ekonomik olarak zor durumda olanların yanındaysa insanlar onu tercih ediyor. Bütün dünyada da sosyal demokrat partiler hep emeklilerden, emekçilerden, yani sanayide çalışanlardan ve çiftçilerden oy alıyor" ifadelerini kullandı.

'KURULDUĞUMUZ GÜNDEN BERİ HALKIN PARTİSİYİZ'

Özel, ayrıca, "Biz zaten kurulduğumuz günden beri halkın partisiyiz. Ümit ediyoruz, bundan sonra dikkat ediyoruz. Kırşehir'de büyük bir coşku, büyük bir heyecan vardı. Ayrıca ben Türkiye'nin dört bir yanına gidiyorum. Tayyip Bey, 'Yine eline bir hesap makinesi almış, kuyumcu kuyumcu geziyor' diye kızıyor. Kuyumcuya giriyor soruyorsun, bu iktidar geldiğinde emekli maaşı kaç paraydı? Bir de kuyumcular tabii hemen buluyor o tarihte, çeyrek altın kaç paraydı, bir bölüyoruz. En düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alıyoruz. Şimdi kaç para? 16 bin lira. Kaç para çeyrek altın? 7 bin lira. Bir bölüyor. 2,2 çeyrek altın. 8 çeyrek altın alan emekli, 2 çeyrek altına düşmüş. O yüzden de artık, bütün anketlerde, emeklilerde Adalet ve Kalkınma Partisi çok düşük bir oy oranına geldi" diye konuştu.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Kırşehir, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Oy için özür dilemene gerek yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Adana’da otoyolda baltalı tehdit O anlar kameralarda Adana'da otoyolda baltalı tehdit! O anlar kameralarda
Ormanda kan donduran cinayet “İşe götüreceğiz“ diyerek öldürmüş Ormanda kan donduran cinayet! "İşe götüreceğiz" diyerek öldürmüş
Lille, Berke Özer’den sonra Fenerbahçeli yıldızı da transfer ediyor Lille, Berke Özer'den sonra Fenerbahçeli yıldızı da transfer ediyor
Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti
Pakistan’da şiddetli sel: 194 ölü ve 1300 mahsur Pakistan'da şiddetli sel: 194 ölü ve 1300 mahsur
Zelenskiy’den dikkat çeken mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi Zelenskiy'den dikkat çeken mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi
Galatasaray’a geliyor mu Guardiola’dan Ederson açıklaması Galatasaray'a geliyor mu? Guardiola'dan Ederson açıklaması

17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
15:33
İstanbul’u fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 17:29:20. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Oy için özür dilemene gerek yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.