Özgür Özel: Pozisyonumuzu Meclis Başkanı ile Paylaştık

ÖZGÜR ÖZEL: KOMİSYON İLE İLGİLİ POZİSYONUMUZU MECLİS BAŞKANIYLA PAYLAŞTIK

MİT Başkanı Kalın'ın yaptığı 1 saat 15 dakikalık sunumun ardından Özel, Kalın'ı kapıya çıkarak uğurladı. Ardından Özel, gazetecilere açıklama yaptı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede partisinin terörsüz Türkiye ile ilgili TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin çekincelerini aktarıp aktarmadığı ile ilgili soru üzerine Özel, "Şöyle, süreç devam ediyor. Biz CHP olarak pozisyonumuzu tarif etmiştik. Onu detaylı olarak Sayın Meclis Başkanıyla paylaştık. Bunun dışında şimdi benim söyleyebileceğim bir şey yok. Olumlu veya olumsuz bir adım, bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz pozisyonumuzu tarif ettik, Sayın Başkanın yaptığı çalışmaların sonunda meselenin nereye evrileceğini duyacağız. Ondan sonra kendi kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.