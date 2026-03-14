CHP Genel Başkanı Özel\'den Manisa\'da buruk iftar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da katıldığı iftar programında, geçtiğimiz yıl birlikte iftar yaptığı merhum belediye başkanları Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ı anarak, "Geçen sene bize ev sahipliği yapmışlardı, bu sene maalesef ikisi de aramızda yok. İçimiz yanıyor, yüreğimiz buruk" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek iftar açtı. Özel, vatandaşlarla tek tek selamlaşarak Ramazan aylarını tebrik etti. İftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra; CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlarla aynı sofrada orucunu açan Özgür Özel, iftar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, "Çok zor geldim bu iftara. Hem Şehzadeler'in hem de Büyükşehirin seçilmiş iki belediye başkanı, iki kardeşim, hem Gülşah Durbay hem de Ferdi Zeyrek. Geçen sene iftarda bize ev sahipliği yaptılar biliyorsunuz. Bu sene maalesef ikisi de aramızda yok. O yüzden içimiz yanıyor, yüreğimiz buruk. Besim başkanımızla, Hakan başkanımızla birlikte yaptık ama sonuçta maalesef bütün yaşanan acılara rağmen bu ülkede yoksullara, vatandaşlara, kimsesizlere sahip çıkmak gerekiyor. Hem Ferdi ve Gülşah'ın bıraktığı hizmetleri kaldığı yerden devam ettirmek gerekiyor, hem bugün ekonomik kriz sürecini çok iyi yönetmek gerekiyor. Manisa, ilde en çok kent lokantası olan, İstanbul'dan sonra ikinci il, yakında İstanbul'daki sayıya ulaşacak. İftarda tüm ilçelerde takip ediyorsunuz, ilçelerimizin, büyükşehrimizin iftar programlarını. 125 bin kişiye bugüne kadar ulaşılmış, Büyükşehir tarafından sadece. Çok önemli bir rakam" dedi.

"Bayram namazına Manisa'ya yetişeceğiz"

Memleketinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Özel, "Bütün hemşerilerimin bir kez daha hem Ramazan'ını kutluyorum hem Kadir Gecesi geliyor Pazartesi akşamı. Kadir Gecelerini kutluyorum. İnşallah Ramazan Bayramı'nda hep birlikte olacağız. Yine yüreğimizin bir tarafı yanıyor ama Manisa'mızda hep birlikte olacağız. Ben bayramın birinci günü sabah erken saatlerde buraya ulaşmış olacağım. Bir gün önce İstanbul'dayız malum. Programlarımız, 19 Mart'ın 1'inci yıl dönümü de yoğun. 19 Mart gecesi yola çıkıp sabah inşallah bayram namazında Manisa'ya yetişmiş olacağız" diye konuştu.

"Ömer Günel, Kuşadalıların bildiği gibidir"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Özel, "Ömer başkan niye Kuşadası'nda, Aydın'da değil de İstanbul'da gözaltında? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik her türlü yıpratma operasyonu, İstanbul merkezli yürütülüyor. İkincisi, ne için davet edilip de ya bir belediye başkanı nereye kaçabilir? O şehrin seçilmiş, o şehre hizmet eden belediye başkanı. Bu durumların bir tek sebebi var. Üç başlık altında bakarsak. Birincisi, topuklu efe diye vaktiyle Aydın'ın sevip, şimdi maalesef yaka silktiği topuklayan efe, kendisiyle ilgili bir tehdit gelince ona direnecek gücü olmayan, o topuklayan efe, Aziz İhsan Aktaş davasından kurtulması, bu işin birinci taksidi. İkinci taksidi, açık ve yıllardır sürdürülen soruşturmaların apar topar kapanması. Üçüncüsü de yıllardır husumet duyduğu Ömer Günel'in özgürlüğü, deyim yerindeyse kafasının koparılması. Ömer Günel, Kuşadalıların bildiği gibidir, Aydınlıların bildiği gibidir. Allah, o Ömer Günel'e bunları yapmayı siyasi pazarlık konusu yapan topuklayanı da bildiği gibi yapacak. İlk seçimlerde onu elimizden, Aydın'ın elinden kimse alamayacak. İlk seçimlerde onu kimse elimizden alamayacak" dedi. - MANİSA