Özgür Özel: Romanlar için gıda enflasyonu yüzde 60 - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel: Romanlar için gıda enflasyonu yüzde 60

Özgür Özel: Romanlar için gıda enflasyonu yüzde 60

CHP lideri Özgür Özel, Romanların toplumsal sorunlarına dikkat çekerek, ayrımcılığa karşı mücadele vurguladı.

11.10.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Toplumun en zenginleri için gıda enflasyonu yüzde 30'da, yoksullar için yüzde 48'de. Romanlar için bakarsak belki yüzde 60'tır. Neden; çünkü onun tükettiğine, onun ihtiyaç duyduğuna en çok zam geliyor. Onu koruyan yok, ona muafiyet yok." dedi.

Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası Nikah Salonu'ndaki 1. Ulusal Roman Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, mart ayında İzmir'de Romanları siyasete katılmaya, CHP'ye gelmeye ve burada siyaset yapmaya davet ettiğini hatırlattı.

Kadınların, gençlerin ve kırılgan grupların Cumhuriyet Halk Partisi'nde önünü açmanın boynunun borcu olduğunu dile getiren Özel, "Bizim görüşümüze, anlayışımıza göre her vatandaşımızın Anayasa'da olduğu gibi eşit, ayrımcılığa uğramadan bütün imkanlardan eşit yararlanarak, eşit ve onurlu yurttaşlar olarak yaşadıkları bir Türkiye'yi ortaya koymak hepimizin görevi. Bugün Türkiye'de baktığınızda Anayasa'ya göre herkes eşit ama baktığınızda bazıları daha eşit, bazıları daha az eşit." ifadesini kullandı.

Özel, kentteki Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ramazan Işıldak'ın Çanakkale Belediyesine koordinatör olarak atandığını, iki de kadın yardımcısının bulunduğunu aktararak, "Çanakkale'deki Romanlar ile belediye arasında koordinasyonu sağlıyor. Muhtar, belediyenin koordinatörü olmuş, mahallenin sorununu görüyor, belediyedeki bir görevli olarak da o sorunu hızla çözüyor. Bu iyi örneği Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelere öneriyoruz." diye konuştu.

"Roman Eylem Planı'nı hayata geçirileceğiz"

Geçmişte Roman Strateji Eylem Planı hazırlandığını ancak güncellenmesiyle ilgili talimat vereceklerini ve Roman Eylem Planı'nın hayata geçirileceğini anlatan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de Romanlar kırılgan ve dezavantajlı bir grup olarak ortada. Buna iki müdahale yapmamız lazım. Birinci müdahale elbette sizin de dile getirdiğiniz, talebin aklı olduğu pozitif ayrımcılık maddeleri. Roman milletvekili geçmişte bir arkadaşımız vardı. Üç dönem yaptı. O konuda çok talepler vardı. Roman milletvekili olmalı, olacak. Ben bunu ilk seçimlerde sağlayacağım. Romanların her alanda önünü açmalıyız. Biz sizi destekleyeceğiz, siz bizi destekleyeceksiniz. Artık Romanların hem siyasetteki hem güncel hayattaki bütün sorunlarını hep birlikte ortadan kaldırmamız lazım. Bugün Romanlar, yoksulluktan en çok onlar etkileniyor. Neden; çünkü yoksulluk toplumun her kesimini vurur daha yoksulu daha çok vurur. Mesela gıda enflasyonuna geçtiğimiz gün rakamlar açıklandı. Toplumun en zenginleri için gıda enflasyonu yüzde 30'da, yoksullar için yüzde 48'de. Romanlar için bakarsak belki yüzde 60'tır. Neden; çünkü onun tükettiğine, onun ihtiyaç duyduğuna en çok zam geliyor. Onu koruyan yok, ona muafiyet yok. O yüzden biz bu meseleyi çok bütünleşik bir şekilde ele almak durumundayız."

"Yoksulluk varsa uyuşturucu belası daha kolay yakalıyor"

Romanların küçük yaşta evlilik sorunu yaşadığına da değinen Özel, gösterilen gayretle ve bilincin artmasıyla bu yaşın biraz yükseldiğini ama daha iyi bir noktaya getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özel, Roman çocuklarının, eğitimde ve ekonomide yaşadıkları sıkıntılardan dolayı kendi yaş kuşakları içinde daha çok suça itilenler arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Uyuşturucu çok önemli bir sorun. Yoksulluk varsa, güvencesizlik varsa, barınma sorunu varsa, uyuşturucu belası da daha kolay yakalıyor. Yoksa Roman çocuklar uyuşturucuya meraklı falan değiller. Kötü alışkanlıklarla mücadelede de önemli olan kayıt dışılıkla mücadele. Baktığınızda iş kazalarından, meslek hastalıklarından etkilenme Romanlarda daha çok, çünkü daha çok güvencesiz çalıştırıyorlar. " diye konuştu.

Özel, Romanların yaşadığı önemli sorunlardan birinin barınma olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maalesef Romanlar, yeni yerleşimci olarak geldikleri kentte kendileri için kent hazır hale getirilmediği için gettolarda, kenar mahallelerde, gecekondularda yaşadı. İstanbul'daki Sulukule örneğinde olduğu gibi, yıllarca eziyetini, cefasını çektikleri yerler sonra kıymetlendi. Sonra başladılar onlara demeye 'Cefasını sen çektin, sefasını biz süreceğiz. Siz buradan gidin, buraları bize bırakın'. Bu durum insan onuruna çok aykırı. Roman vatandaşların en az sıkıntı çektiği belediyeler CHP'li belediyeler. Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşümde Romanların mağdur edilmemesini, yaşadıkları, cefasını çektikleri yerde bir rant oluştuysa, o ranttan mahallenin ve Roman vatandaşların bizatihi istifade etmesi gerektiğini, oralar güzelleştiğinde de oraların onların olması, haklarını alması gerektiğini savunuyoruz. "

Konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özel'e, Roman vatandaşlarca günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Romanlar için gıda enflasyonu yüzde 60 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 16:09:00. #1.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Romanlar için gıda enflasyonu yüzde 60 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.