Özgür Özel: Sağlık Sisteminde Eşitsizlikler Normalleşti - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Sağlık Sisteminde Eşitsizlikler Normalleşti

Özgür Özel: Sağlık Sisteminde Eşitsizlikler Normalleşti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen 'Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'nda, hastanelerdeki randevu sisteminin bozulduğunu ve vatandaşların sağlık hizmetlerinde ciddi eşitsizliklerle karşılaştığını ifade etti.

30.09.2024 13:07  Güncelleme: 13:08
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Ankara'da düzenlenen, 'Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Gemi tam olarak karaya oturdu. Bugün hastanelerde endoskopi için 1 yıl sonrasına gün verilmesi normalleşmiş, günü veren utanmaktadır, alan şaşırmaktadır ama bu sistemi kuranlar bu meseleye müdahale edememektedirler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 'Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı. Çalıştaya Özel'in yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Gemi tam olarak karaya oturdu"

Çalıştayda konuşan CHP Genel Başkanı Özel, 31 Mart Yerel Seçimlerinden bu yana taşıdıkları sorumluluğun arttığını söyleyerek, "Seçimlerde bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmanın verdiği özgüvenle bilhassa sağlık gibi en önemli olan bir alanda hem eşit hem ayrımsız hem ücretsiz olması gereken bir alanı her geçen gün daha eşitsizleştiren, ayrımın olduğu ve ücretsiz sağlık hizmetinin neredeyse kimse için hiçbir fasılın kalmadığı bir süreçte bir dokunulmazlığı vardı hükümetin. 'Eğer vatandaş memnun olmasa bu kadar çok oy verir mi? Bizi birinci parti yapar mı' diyorlardı. Sağlık alanı bu alanda aslında en derin hataların yapıldığı ama ilk başta daha önce hepimizin kabul ettiği, eleştirdiği, düzeltilmesi gereken yapısal ve ilginci sorunların üzerine gelmiş görece bir birleşme döneminden dolayı kamuoyu anketlerinde de sağlık hizmetlerinin diğer hizmetlere göre memnuniyetinin daha yüksek olduğu bir süreci maalesef sağlığı ticarileştirmek, sağlık hizmetlerini artık sınıfsal bir mesele haline getirmek için bir fırsata çevirdiler. O alanı dokunulmaz bir alan olarak gördüler. Bu konuda yanlışları eksikleri söyleyen kim varsa kamuoyu birlikte mahkum edilmeye çalışıldı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da diğer muhalefet partilerindeki bizler gibi sağlık meslek örgütlerinden gelen hekimler, diş hekimleri, eczacılar, veterinerler sözlerini söylediklerinde kendi partilerinde dahi efendim bu alanda iktidar güçlü, buraları eleştirmeyelim gibi iletişime yönelik uyarıların alındığı dönemlerden geçtik. Şimdi öyle bir yere geldik ki deyim yerindeyse gemi tam olarak karaya oturdu" dedi.

"Hastanelerde endoskopi için 1 yıl sonrasına gün verilmesi normalleşmiş, günü veren utanmaktadır"

Randevu sistemiyle ilgili yaşanan olayı hatırlatan Özel, "Bir buçuk yıl sonrasına verilen bir göz ameliyatının hastanın ölümünden 6 ay sonra evine telefon açılarak ameliyata davet edildiği o trajik, o ailesi kadar hepimizi kahreden sembol olay ortadadır. Bugün hastanelerde endoskopi için 1 yıl sonrasına gün verilmesi normalleşmiş, günü veren utanmaktadır, alan şaşırmaktadır ama bu sistemi kuranlar bu meseleye müdahale edememektedirler. Çünkü oluşturdukları sorun tamamen yapısal bir meseledir. O hastaneyi güya bedava yapacağız diye hasta sayıları ile ilgili verdikleri taahhütler o taahhütleri alanların bugünkü hesapları üzerinden masaya döküldüğünde daha fazla cihaz koymak daha fazla eleman çalıştırmak ki cihazla elemanın aynı şartnamede olması aynı taahhütnamede olması kadar hem onur kırıcı hem de kabul edilemez bir mesele bu ülkede yaşatılmaktadır. Kurtarmadığı için randevuda 1 yıl sonrasına verilmektedir ve eğer bu mesele temelde vazgeçtik kardeşim. İptal ettik kardeşim. Borcu liraya çevirdik, borç bizimdir kardeşim ama hastaneler bu milletindir demeden bu sorun çözülmeyecektir. Bu iktidar bu sorunu çözemeyecektir. Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarında gerçek anlamda halkın iktidarı konulduğunda bu sorunlar kökünden çözülecektir. Hastaneler milletin, hizmet etme görevi devletin, onuruyla yaşama hakkı da bu milletindir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Özgür Özel, Politika, Sağlık, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Sağlık Sisteminde Eşitsizlikler Normalleşti - Son Dakika

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