Özgür Özel, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu

Özgür Özel, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da bir otelde şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu.

25.03.2025 09:42
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da bir otelde şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'deki bir otelde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle buluştu. İftar yemeği öncesinde konuşan Özel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "18 Mart Şehitler ve Gaziler Günü'nde, Ekrem İmamoğlu bu akşamki iftar için davette bulunmuş, sözleşmiş, bugün burada, bu masada şehit annelerimizle babalarımızla, gazilerimizle eşleri ile birlikte sohbet etme, gün boyu açın halinden anlamak için tuttuğu orucunu hurmasıyla açma, sizinle birlikte iftarını yapmayı ümit ediyordu. Ancak bu gelişmeden bir gün sonra, 19 Mart tarihinde maalesef kendisine karşı başarısız bir darbe girişimi oldu. Bütün darbeler milletin seçtiklerini, milletin baş tacı ettiklerini, görev verdiklerini hazmetmeyip milletin verdiği yetkiyi onlardan zorla alıp, onu halktan koparıp, onu hizmetten koparıp, onun yerine birilerini geçirmek üzerine yapılırlar" dedi.

Programda iftar sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Özel'e konuşması sonrası hediye verilirken, Özel hediyeyi cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'na iletmeye çalışacağını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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