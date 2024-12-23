Özgür Özel: Suriye için demokratik bir rejim öneriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel: Suriye için demokratik bir rejim öneriyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de demokratik bir rejim kurulmasını önererek, seçimlerle belirlenen bir parlamentoya ve hükümet sistemine destek verdiklerini açıkladı. Menemen’de düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Özel, yanlış dış politikaların Suriye'deki zorlukların sebebi olduğunu belirtti. Ayrıca, etkinlikte Atatürkçü Düşünce Derneği ve İzmir belediyesi temsilcileri de konuşmalar yaptı.

23.12.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Suriye'de demokratik bir rejimi seçimlerle belirlenen parlamentoyu ve onun içinden belirlenecek hükümet sisteminin oluşacağı yeni bir rejimi öneriyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Özel, İzmir'in Menemen ilçesinde Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 94. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş ve anma etkinliğine katıldı.

İlçe stadından başlayarak Yıldıztepe'de son bulan yürüyüş sonrası Kubilay Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi anmak için CHP'nin tüm organlarıyla törene katıldığını söyledi.

Özel, bu yıl kara, deniz ve harp okullarındaki mezuniyetlerinde ilk kez genç kadın teğmenlerin birinci olduğunu hatırlattı.

Töreni izlerken çok duygulandığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Önce sosyal medyada sonra yazılı basında bu iktidara müzahir kalemler ve trol orduları bir linç kampanyasına giriştiler. İnanın böyle bir kampanyanın toplumsal tabanı olmayacağından zaten emindik. Karşısında çok güçlü bir toplumsal taban var bunun. Ama siyasette benimseneceği, bunun üzerinden bir siyasi çıkara tenezzül edileceği bir kutuplaşma ortamını geri getirebilmek için bunun araçsallaştırılacağı ve teğmenlerin yapmış oldukları andı, sanki bir disiplinsizlikmiş gibi gösterileceği hiç aklımın ucundan geçmezdi."

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın, Kubilay'ı şehit edenler arasında yer alan bir kişinin türbesini ziyaret ettiğini öne süren Özel, Pehlivan'ın bugün de Menemen halkı adına Kubilay'ın anıtına çelenk koyduğunu belirtti.

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından yaşanan gelişmelere değinen Özel, konuştu:

"Yaşanan bütün acıların ve zorlukların sebebi iş bilmez dış politikaydı. O yanlış sürecin sonucunda bir tek adamın çökmüş olmasından bir zafer çıkmaz. Ama Suriye'nin geleceği için doğru yöntem, biraz önce sayın başkanın ifade ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu gibi tek adam rejimi, yerine güçlü bir parlamento, bizdeki gibi doğru bir anayasa. ve bunun üzerinden tüm ülkeyi temsil eden, kuşatan bir yönetim anlayışıyla Suriye'ye bir demokratik rejim gelirse adil ve özgür seçimlerle iktidarlar değişebilirse Suriye'de de kan durur. Türkiye içinse en doğrusu bu olur. Biz Suriye'de demokratik bir rejimi, seçimlerle belirlenen parlamentoyu ve onun içinden belirlenecek hükümet sisteminin oluşacağı yeni bir rejimi öneriyoruz ve destekliyoruz."

Etkinlikte, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları Genel Başkanı Nihat Arda Mercan da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Parlamento, Özgür Özel, Politika, Menemen, Hükümet, Suriye, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Suriye için demokratik bir rejim öneriyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
22:31 Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
21:37 Volkan Demirel’den olay tepki Şenol Güneş’in elini sıkmadı Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı
21:19 Narin’i kim neden öldürdü Sanık avukatları tv100’de Narin'i kim neden öldürdü? Sanık avukatları tv100'de!
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
20:23 Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 15:09:44. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Suriye için demokratik bir rejim öneriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.