Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu İçin 10 İsim Açıkladı

İstanbul Silivri'de cezaevi ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonuna CHP'den 10 ismin görevlendirileceğini söyledi. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak gerekli isimleri yarın süresi dahili içinde 10 arkadaşı görevlendireceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret sonrasında aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekretere Yardımcısı Gürkan Akgün'ün cezaevindeki nikahına şahit olarak katıldı. Özel, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terörsüz Türkiye Komisyonu hakkında sorulan soruya cevap veren Özel, "Sayın Meclis Başkanı Cenevre'de grup Başkanvekilimizi telefonla arayarak nitelikli çoğunlukla karar almanın, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını bu kapsamda bunun da iletişimini yapabileceğimizi söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi nitelikli çoğunluk yani AK Parti, MHP veya 50 kişilik komisyonda 26'nın bulunmasıyla karar verilmesini sağlıklı bulmuyordu. Nitelikli çoğunlukla ki meclis bunun komisyon ilk toplantısında bunun usul ve esaslarını belirler, karar alınacak olması bizim açımızdan önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak gerekli isimleri yarın süresi dahili içinde 10 arkadaşı görevlendireceğiz. Bu komisyonda görev yapacağız. Buradan bir kez daha belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Cumhuriyet fikrinin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğünün partisidir, hesap verilebilirliğin partisidir ve şeffaf zeminin partisidir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın bulunmadığı komisyondan korksun. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. Anayasaya uymayanla anayasa yapmayız" dedi. - İSTANBUL