Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu İçin 10 İsim Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu İçin 10 İsim Açıkladı

Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu İçin 10 İsim Açıkladı
30.07.2025 16:11  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de gerçekleştirdiği cezaevi ziyareti sonrasında Terörsüz Türkiye Komisyonu'na CHP'den 10 ismin görevlendirileceğini duyurdu. Özel, komisyonda nitelikli çoğunluğun önemine de vurgu yaptı.

İstanbul Silivri'de cezaevi ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonuna CHP'den 10 ismin görevlendirileceğini söyledi. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak gerekli isimleri yarın süresi dahili içinde 10 arkadaşı görevlendireceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret sonrasında aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekretere Yardımcısı Gürkan Akgün'ün cezaevindeki nikahına şahit olarak katıldı. Özel, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terörsüz Türkiye Komisyonu hakkında sorulan soruya cevap veren Özel, "Sayın Meclis Başkanı Cenevre'de grup Başkanvekilimizi telefonla arayarak nitelikli çoğunlukla karar almanın, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını bu kapsamda bunun da iletişimini yapabileceğimizi söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi nitelikli çoğunluk yani AK Parti, MHP veya 50 kişilik komisyonda 26'nın bulunmasıyla karar verilmesini sağlıklı bulmuyordu. Nitelikli çoğunlukla ki meclis bunun komisyon ilk toplantısında bunun usul ve esaslarını belirler, karar alınacak olması bizim açımızdan önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak gerekli isimleri yarın süresi dahili içinde 10 arkadaşı görevlendireceğiz. Bu komisyonda görev yapacağız. Buradan bir kez daha belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Cumhuriyet fikrinin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğünün partisidir, hesap verilebilirliğin partisidir ve şeffaf zeminin partisidir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın bulunmadığı komisyondan korksun. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. Anayasaya uymayanla anayasa yapmayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, istanbul, Cezaevi, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu İçin 10 İsim Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Gelmez:
    pabucumun kenarı sahte başkanı CHP genel başkan OZGUR OZEL O DEDİKLERİN HEPSİ SEN SİN 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028’e kadar uzattı Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzattı
Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
İzmir’de sıra dışı olay Dolandırıcılar sert kayaya çarptı İzmir'de sıra dışı olay! Dolandırıcılar sert kayaya çarptı
Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu

15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
14:43
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
12:54
Bursa’yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı Nedeni herkese ders olacak cinsten
Bursa'yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı! Nedeni herkese ders olacak cinsten
22:01
Avukat Göksu Çelebi’nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
21:46
Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
21:10
Fransız savunma şirketi Naval Group’a siber saldırı
Fransız savunma şirketi Naval Group'a siber saldırı
21:10
Trump’tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya’ya 10 gün süre
Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre
20:52
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
20:50
Ali Babacan’ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 16:32:38. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu İçin 10 İsim Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.