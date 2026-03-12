Özgür Özel ve Bülent Arınç'tan Hemşehri Görüşmesi - Son Dakika
Özgür Özel ve Bülent Arınç'tan Hemşehri Görüşmesi

Özgür Özel ve Bülent Arınç\'tan Hemşehri Görüşmesi
12.03.2026 13:10
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Manisa konularını görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüştü.

Arınç'ın Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Eski TBMM Başkanı Arınç, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Özel ile hemşehri olduklarını ve Manisa ile ilgili konuları zaman zaman görüştüklerini anlattı.

Özel'in ramazan vesilesiyle kendisini ziyaret ettiğini belirten Arınç, geçen hafta sonu Manisa'da ailece verdikleri iftara Manisa'nın ileri gelenlerini davet ettiğini, CHP'li yönetici ve belediye başkanlarının bu iftara katıldığını ancak CHP Genel Başkanı Özel'in yoğun programı nedeniyle katılmadığını söyledi.

Arınç, Özel'in bugünkü görüşmede güzel dileklerini kendisine ilettiğini aktararak, "Geri kalan kısmında da ülkemizin içinde bulunduğu şartları ondan dinleme fırsatım oldu. Böyle bir güzel görüşme yaptık." dedi.

"Biz iki hemşehri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir"

Özgür Özel ise Bülent Arınç ile hem siyasi rekabetin gereklerini hem de hemşehri olmanın gerektirdiği nezaketi birbirlerinden hiçbir zaman esirgemediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı seçildiğinde Arınç'ın kendisini tebrik etmeye geldiğini aktaran Özel, öte yandan Arınç'ın, vefat eden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenazelerine katıldığını, zor günlerde kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurguladı.

Özel, "Ben iadeiziyarette gecikmiştim. Geçen haftaki ramazan iftar davetlerine katılamamayı da bir vesile kılarak bugün hem ramazanlarını kutlamak hem de bir iadeiziyaret yapma imkanı oldu. Birlikte Manisa'dan başlayarak Türkiye'deki tüm meselelerle ilgili, biraz da partimizin içinde bulunduğu sürece yönelik bilgilendirmelerimin de yoğun olduğu bir şekilde kendileriyle sohbet etme, deneyimlerinden istifade etme imkanı oldu." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası da gündeme geldi mi?" şeklindeki sorusu üzerine Özel, "Biz iki hemşehri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

