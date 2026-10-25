Özgür Özel, Yeni Parti'nin milletin talimatıyla kurulduğunu Manisa'da söyledi - Son Dakika
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Özgür Özel, Yeni Parti'nin milletin talimatıyla kurulduğunu Manisa'da söyledi

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa 1. Olağan İl Kongresi'nde Yeni Parti'nin milletin talimatıyla kurulduğunu söyledi. Özel, Manisa'da İlksen Özalper'in tek aday olduğunu ve 13 bin 123 üyenin ön seçimde oy kullandığını aktardı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin milletin talimatıyla kurulduğunu belirterek, "Yeni Parti bu karanlığa inat yakılmış bir mum, şafakta doğmakta olan bir güneş, bu kuraklıkta, bu çoraklıkta inadına açan bir çiçektir." dedi.

Özel, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda düzenlenen, partisinin Manisa 1. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Konuşmasında partisinin kuruluş sürecini anlatan Özel, kuruluş kararının milletin talimatıyla alındığını ifade etti. Özel, milletin iktidarın değişeceğine ilişkin umudunu kaybetmek istemediğini belirterek, "Yeni Parti bu karanlığa inat yakılmış bir mum, şafakta doğmakta olan bir güneş, bu kuraklıkta, bu çoraklıkta inadına açan bir çiçektir. Yeni Parti'yi hiç kimse kurmamıştır. Yeni Parti, bir darbe döneminde, bir zaruretten kimsenin ihtirası hevesiyle değil, milletin talimatıyla kurulmuştur." diye konuştu.

Özgür Özel, milletin "ya bir yol bulacaksın ya yeni bir yol açacaksın" talimatıyla kurulan partinin adının Yeni Parti olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Ya bir yol bulacaktık ya yeni bir yol açacaktık. Arkamızda düşman gibi bir deniz, önümüzde deniz gibi düşman, gemileri yaktık, başarmak zorundayız. Bu partinin kuruluş talimatını köylerde, mezralarda, tarlalarda, fabrikalarda, işçi servislerinde, çarşılarda, pazarlarda, evlerde teker teker milletimiz her birimize vermiştir. Çünkü milletimiz iktidarın değişme umudunu kaybetmek istememektedir."

Tek aday İlksen Özalper

Partide herkesin eşit olduğunu ve söz, yetki ve kararın üyelerde bulunmasını hedeflediklerini belirten Özel, delege sisteminin yerine üyelerin doğrudan katıldığı ön seçim modelini uygulamak için çalıştıklarını söyledi.

Özel, İzmir'in Gaziemir ve Bornova ilçeleri, Manisa'nın Yunusemre ilçesi, Balıkesir ve İstanbul'daki ön seçimlere gösterilen ilgiye dikkati çekerek, Manisa'da İlksen Özalper'in il ve ilçe teşkilatlarının ortak kararıyla tek aday olarak belirlendiğini aktardı.

Kentteki 13 bin 123 parti üyesinin ön seçimde Özalper için oy kullandığını dile getiren Özel, Ankara'da 5, İzmir'de ise 2 adayın yarıştığını, Türkiye genelindeki ön seçimlerde ortalama katılımın yüzde 65 olduğunu belirtti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, bir soruşturma kapsamında tutuklu olan İlksen Özalper ve Demirhan Gözaçan'a selam gönderdi, vefat eden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı rahmetle andı.

Kaynak: AA
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