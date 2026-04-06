Özgür Özel, Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni\'nde

06.04.2026 21:26
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilere selam gönderdi, ödül töreninde mesleki dayanışma vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada "2025 Haber Ödülü"nü takdim eden Özel, yaptığı konuşmada, tüm zorluklara rağmen mesleğini sürdüren gazetecilere selam gönderdi.

Özel, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıldığını ileri sürerek, "Bir yandan rejim gazetecilerle uğraştığı gibi siyasi rakiplerine de yargı sopasını kullanıyor." görüşünü savundu.

Hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle, minnetle andığını ifade eden Özel, tüm basın camiasının acısını paylaştığını söyledi.

Özel, ödül alan tüm haberlerin, gazetecilik faaliyetini aşan, çok önemli bir toplumsal sorumluluğu yerine getiren, konuşulmayanı konuşturan, görülmeyeni gösteren haberler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün ödül alanları kutluyorum. Ümit ediyorum bu salonun gitgide kalabalıklaşıyor olması, bu dayanışmanın sonuç almasının yaklaşıyor olmasını da müjdeliyordur. Bundan sonra gazetecilerin öldürülmediği, hapsedilmediği, acı çekmediği ve emeklerinin bu kadar yoğun sömürülmediği bir Türkiye'ye ihtiyaç var."

Törene, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Kanlı pusu Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

21:28
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
21:16
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
21:05
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
Advertisement
