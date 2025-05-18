Özgürlük Filosu'ndan Beş Türk Geri Dönüyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience" isimli gemide mürettebat olarak görev yapan beş Türk vatandaşı Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience" isimli gemide mürettebat olarak görev yapan beş Türk vatandaşı bu akşam Malta üzerinden Türkiye'ye gelecek. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken söz konusu gemideki tüm Türk vatandaşları Malta'dan Türkiye'ye dönüşleri tamamlanmış olacak. - ANKARA