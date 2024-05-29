Özhaseki: Deprem bölgelerindeki evler çelik yapıdan - Son Dakika
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Politika

Özhaseki: Deprem bölgelerindeki evler çelik yapıdan

Özhaseki: Deprem bölgelerindeki evler çelik yapıdan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerinde yapımına devam edilen konutlarla ilgili olarak, 'Evlerimizi çelik yapıyoruz. 4-5 ton kadar çelik gidiyor. Altında 9 şiddetinde dahi deprem olsa, fay hattı geçse o çelik yapıyı yıkması mümkün değil' dedi.

29.05.2024 15:58  Güncelleme: 16:02
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerinde yapımına devam edilen konutlarla ilgili olarak, "Evlerimizi çelik yapıyoruz. 4-5 ton kadar çelik gidiyor. Altında 9 şiddetinde dahi deprem olsa, fay hattı geçse o çelik yapıyı yıkması mümkün değil" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Pınarbaşı ilçesinde esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. İlçedeki TOKİ arsasında incelemelerde bulunan Özhaseki, ardından Pınarbaşı Belediyesi Gençlik Merkezi'nde muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yaptı. Özhaseki, depremin siyaset üstü bir iş olduğunu belirterek, "Üzülerek söylüyorum belediyelere gelirken ideolojik davranan insanlar bu tür işbirliği içerisine girmiyorlar. Gazeteciler bana 'Normalleşme var mı, CHP'den genel başkan yardımcısı geldi?' diyorlar. Biz zaten normaliz. Zaten yerimizde duruyoruz. Ben iki dönemdir bakanlık yapan birisi olarak durmadan dışarıya 'Belediye başkanlarımız ne olur kentsel dönüşüm yapın' diyorum. Kapı sonuna kadar açık. A partisinden B partisine, C'ye, D'ye, E'ye gelin haydi. Bırakın gelmeyi, mani olarak binlerce kişinin ölümüne sebep veriyorlar. Bu nasıl bir ideolojik takıntıdır. Deprem meselesi siyaset üstü bir iştir. Şehircilik siyaset üstü bir iştir. Hizmet isteyen bir iştir. Hizmet lazım. Şimdi orada bin 240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik işçi ordusu ile çalışıyoruz. 4 bin 333 tane köy evi yapıyoruz. Bu senenin sonuna kadar teslim edeceğimiz konut sayısı 200 bin civarında. Dünyanın en büyük şantiyesi orada" diye konuştu.

Deprem bölgelerindeki evlerin çelikten yapıldığının altını çizen Bakan Özhaseki, "Evlerimizi çelik yapıyoruz. 4-5 ton kadar çelik gidiyor. Altında 9 şiddetinde dahi deprem olsa, fay hattı geçse o çelik yapıyı yıkması mümkün değil. Aralarına taş yünü kullanıyoruz. İçinde ve dışında betopan kullanıyoruz. Muhkem evler yapıyoruz. Bu evleri kısa süre içerisinde bitiririz. Bazen deprem bölgelerindeki evleri anlatırken hoşuma gittiği için 'Mis gibi evler yapıyoruz' dedim. Koca koca genel başkanların hepsi çıktı, 'Adama bak ya, mis gibi evler yapıyormuş' dediler. Kardeşim, vallahi mis gibi evler yapıyoruz. Daha ne yapalım. 'Hani nerede teslim ettiğiniz evler, akrabalarınıza mı verdiniz?' diyorlar. 76 bin evi dağıttık, bir tane içerisinde tanıdığım yok. Kimin evi yıkılmışsa hak sahibi oluyor, biz de ona veriyoruz ama bizim müzmin muhalefet böyle. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Ne diyelim. Hidayet versin, insanlık versin" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise, ilçede hafta sonu yapılacak olan seçimin önemine değinerek, "Milliyetçi Hareketi Pınarbaşı'nda her zaman bağrınıza bastınız. Üç hilal burada her zaman sizlerin de desteğiyle, teveccühüyle ve dualarıyla dalgalandı. İnanıyorum ki özellikle de bu dönem özellikle de 2 Haziran'dan itibaren üç hilal burada dalgalanacaktır. Hizmet noktasında Cumhur İttifakı'nın çok değerli kadroları burada. Pınarbaşı'nın altyapı ihtiyacı, üstyapı ihtiyacı, toplu konut ihtiyacı, mahallelerimizin içme suyundan tutun kanalizasyonuna varıncaya kadar hangi ihtiyaçları varsa bunlar tespit edilmiş ve giderilmesi noktasında da büyük bir ivme ve azimle çalışmalar sürmektedir" dedi.

Toplantıya MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özhaseki: Deprem bölgelerindeki evler çelik yapıdan - Son Dakika

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