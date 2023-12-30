 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Özhaseki: Konutlarımızı depreme dirençli yapmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi

Özhaseki: Konutlarımızı depreme dirençli yapmalıyız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Celal-Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem riskine dikkat çekerek, konutların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Özhaseki, ayrıca şehirlerin güvenli hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Özhaseki: Konutlarımızı depreme dirençli yapmalıyız
30.12.2023 - 16:00,
Abone Ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Celal-Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Burada 500'e yakın aktif fay hattı var ve her an her yede 4,5,6,7 şiddetinde deprem olabilir. Bir an önce konutlarımızı depreme dirençli yapmalıyız" dedi.

Deprem bölgesinde yaraları sarmak için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Bakan Mehmet Özhaseki, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımızdaki coğrafyada ağzı tatlı bir ülke yok. Tabi bizim ülke olarak bir zorluğumuz daha var o da depremsellik. 1900'lü yılların başlarında aletli ölçümler başlar. Bu ülkenin denizlerinde ve karalarında 230'dan fazla yıkıcı deprem var 66'nın üzerinde şiddette. Topraklarımızın yüzde 66'sı nüfusumuzun da yüzde 77'den fazlası bu birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yaşıyor. Kayseri 3 ve 4'te o ayrı bir şey, çok emin vaziyette değiliz. 490'a 500'e yakın şu anda da hareketli fay hattı var Türkiye'de. Yani her an her yerde 4,5,6,7'ye kadar yükselen bir deprem olabilir. Bunu niye söylüyorum? Bizim bir an önce kaldığımız konutları depreme dirençli yapmamız lazım, sağlıklı yapmamız lazım. Rastgele yapmamamız lazım. "Bir şey olmaz" diyerek "bir kat daha at, zemin etüdüne de dikkat etme ne olur ki" diyerek hareket edemeyiz biz. Her işimizi dikkatli ve sıfır toleransla götürmemiz lazım. Böyle olursa evimiz yüksekte de olsa sallansa bile Allah'ın izniyle yıkılmaz. Emniyetli ve güvenli bir şekilde oturabiliriz. En son Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem yaşadık. Kolay değil ama bunların altından kalkmak lazım. Yaraları sarmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bütçe ya da enflasyon gibi sıkıntılara bakmadan o bölgelerdeki yaraları sarmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, şehirleri güvenli hale getirmek için de çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Bu arada da gerek İstanbul'umuzu gerekse diğer şehirlerimizi daha güvenli hale getirebilmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Önce ben Kentsel Dönüşüm Başkanlıklarını kurdum, meclisten geçirdik. Yasalarını çıkardık. Çok hızlı bir vaziyette hareket edebileceğimiz bir ortam doğuyor. İstanbul'da kötü niyetlilerin özellikle önümüzü kestikleri ne kadar madde varsa tek tek ele alıp onları aştık. Şimdi hızlı bir vaziyette birçok kentimizi depreme hazır hale getireceğiz. Bundan başka çaremiz yok bizim zaten. Şimdi de çıkardığımız yasaya ara ara sağda solda çatlak sesler çıkıyor. Onların da farkındayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocasinan Belediyesi, İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Deprem, Deprem, Çevre, İstanbul, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özhaseki: Konutlarımızı depreme dirençli yapmalıyız - Son Dakika


16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26
Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var

Son Dakika
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:49 Kamyonla çarpışan minibüs kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 4 yaralı
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 17:05:49. #1.11#
SON DAKİKA: Özhaseki: Konutlarımızı depreme dirençli yapmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement