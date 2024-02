AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, 100. Yıl Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, 100. Yıl Mahallesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Adayı Çetinkaya, "Gittiğimiz her yerde insanların muhabbeti, sevgisi ve ilgisi bizleri mutlu ediyor. Rabbim, bu sevgiye ve bu ilgiye layık işler yapmayı nasip eylesin. İnşallah bu gönül bağımız, artarak devam etsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adının açıklamasının ardından kolları sıvayarak sahaya inen AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, kenti karış karış geziyor.

Seçim çalışmaları kapsamında 100. Yıl mahallesini ziyaret eden Çetinkaya, burada vatandaşların ve esnafın talep ve isteklerini dinleyerek, Karabük'te gerçek belediyeciliği ve hizmet belediyeciliğini ön plana çıkacaklarını söyledi.

Yapılan ziyaretin ardından seçim sürecine yönelik değerlendirmede bulunan Çetinkaya, "Gittiğimiz her yerde büyük bir sevgi seli ile karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın güler yüzü bizleri daha da heyecanlandırıyor. Karabük artık AK Parti belediyeciliği ile arzuladığı ve yaşanabilir bir kente kavuşacak. İnsanların yaşamını kolaylaştıracak yerinde yatırımlarımız bizim dönemimizde hız kazanacak. Vatandaşlarımızın sosyal manada mutluluklarını artıracak, huzurlu, sağlıklı bir kentte yaşamalarına imkan sağlayacak projelerimizi hayata geçirmek için gün sayıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı sayesinde, sosyal, kültürel ve sportif manada güzel çalışmalar hayat bulacak. Bizim amacımız hizmet çıtasını yukarılara çıkararak daha ileriye taşımaktır. Bunun gayreti içerisinde olacağız. Şehrimizi genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle, esnafıyla, memuruyla her kesimi ile kucaklayıp istişare kültürü içerisinde yöneteceğiz. Yıllarını bu şehirde geçirmiş, bu şehirde yaşamış, bu şehrin her caddesini, her sokağını, her mahallesini bilen kişiler olarak şehrimize hizmet etmek istiyoruz. Günlerdir sahadayız, halkımızın bize olan teveccühü omuzumuzdaki sorumluluğu daha da artırmakta. Desteği ile bizi heyecanlandıran herkese teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamı sandıktan zaferle ayrılana kadar seçim çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Seçimi vatandaşımız ile birlikte kazanacağız, bu şehri birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK