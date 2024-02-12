AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, 100. Yıl Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, 100. Yıl Mahallesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Adayı Çetinkaya, "Gittiğimiz her yerde insanların muhabbeti, sevgisi ve ilgisi bizleri mutlu ediyor. Rabbim, bu sevgiye ve bu ilgiye layık işler yapmayı nasip eylesin. İnşallah bu gönül bağımız, artarak devam etsin" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adının açıklamasının ardından kolları sıvayarak sahaya inen AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, kenti karış karış geziyor.
Seçim çalışmaları kapsamında 100. Yıl mahallesini ziyaret eden Çetinkaya, burada vatandaşların ve esnafın talep ve isteklerini dinleyerek, Karabük'te gerçek belediyeciliği ve hizmet belediyeciliğini ön plana çıkacaklarını söyledi.
Yapılan ziyaretin ardından seçim sürecine yönelik değerlendirmede bulunan Çetinkaya, "Gittiğimiz her yerde büyük bir sevgi seli ile karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın güler yüzü bizleri daha da heyecanlandırıyor. Karabük artık AK Parti belediyeciliği ile arzuladığı ve yaşanabilir bir kente kavuşacak. İnsanların yaşamını kolaylaştıracak yerinde yatırımlarımız bizim dönemimizde hız kazanacak. Vatandaşlarımızın sosyal manada mutluluklarını artıracak, huzurlu, sağlıklı bir kentte yaşamalarına imkan sağlayacak projelerimizi hayata geçirmek için gün sayıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı sayesinde, sosyal, kültürel ve sportif manada güzel çalışmalar hayat bulacak. Bizim amacımız hizmet çıtasını yukarılara çıkararak daha ileriye taşımaktır. Bunun gayreti içerisinde olacağız. Şehrimizi genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle, esnafıyla, memuruyla her kesimi ile kucaklayıp istişare kültürü içerisinde yöneteceğiz. Yıllarını bu şehirde geçirmiş, bu şehirde yaşamış, bu şehrin her caddesini, her sokağını, her mahallesini bilen kişiler olarak şehrimize hizmet etmek istiyoruz. Günlerdir sahadayız, halkımızın bize olan teveccühü omuzumuzdaki sorumluluğu daha da artırmakta. Desteği ile bizi heyecanlandıran herkese teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamı sandıktan zaferle ayrılana kadar seçim çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Seçimi vatandaşımız ile birlikte kazanacağız, bu şehri birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Buna göre ikramiyeler, net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürülmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ''Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e teklif götürmedik'' derken Haluk Levent'ten ikinci bir açıklama geldi. Levent, ''Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk.'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.
Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla Esenboğa Havalimanı'nda görüştü. Erdoğan Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, ''Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?'' diye sordu. Gezeravcı, ''Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım.'' dedi.
Son Dakika › Politika › AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, 100. Yıl Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?