Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye Katıldı

Özlem Çerçioğlu AK Parti\'ye Katıldı
19.08.2025 16:15  Güncelleme: 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti Aydın il teşkilatı, büyük bir heyetle yaptığı ziyarette Çerçioğlu'na tebriklerini iletti. Çerçioğlu, adil ve eşit hizmet edeceğini vurgulayarak, yerel yönetim hizmetlerinde önemli adımlar atacaklarını belirtti.

AK Parti Aydın il teşkilatı CHP'den istifa ederek kendi partilerine katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kalabalık bir grup ile 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. AK parti heyetini kapıda karşılayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tebrikleri kabul ederken yaptığı açıklamada, "Benim alnım ak başım dik. Bugüne kadar herkese eşit ve adil davrandım öyle de olmaya devam edeceğim" dedi.

AK Parti Aydın il teşkilatı partilerine geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti. Büyükşehir binası önünde yoğun katılımla gerçekleştirilen ziyarette AK Partilileri Büyükşehir Belediye binası girişinde karşılayan Başkan Çerçioğlu, kendisine takdim edilen çiçeği ve tebrikleri kabul etti. Belediye binası önünde gerçekleştirilen açıklamada partililerine seslenen AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Başkan Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle, aramıza katılmasıyla hepimiz çok mutluyuz. Bu mutlu anı, bu güzelliği beraber yaşadığımız için, bizleri bağrınıza bastığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun yanındayız ve onun her zaman destekçisi olmaya hazırız" dedi.

"Bugüne kadar bir tarafımız eksikti"

AK Parti teşkilatı adına konuşma yapan Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise "AK Parti, Türkiye'nin en büyük ailesidir. Aynı zamanda Türkiye'ye hizmet aşkıyla gönül birliği, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partidir. AK Partimize, davamıza, ailemize katılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun aramıza katılmasından dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bundan sonra Özlem Hanım'ın yanında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Her zaman yanında olacağımızı eser ve hizmet siyasetimizi AK Belediyecilikle Aydın'da buluşturacağımızı belirtmek istiyorum. Biz 2002 yılından bu yana ilimizde çok önemli hizmetlere imza attık. Bugüne kadar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aydınımıza 500 milyarlık hizmet ettik ama bir tarafımız eksikti. O eksik tarafımız Özlem Hanım'ın katılmasıyla birlikte artık tamamlandı. Bundan sonra ilimizde yerel yönetim anlamında bugüne kadar yapılmayan hizmetleri hep birlikte yapacağımızı, milletvekillerimizle, teşkilatımızla Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında olacağımızı söylemek istiyorum. Hayırlı olsun, tekrar hoş geldiniz sayın başkanım" ifadelerine yer verdi.

"Alnım ak, başım dik"

Kendisine tezahüratlarda bulunan AK Partilileri selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da; "Bu zamana kadar nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Aydın'a daha fazla hizmet edeceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkese adil ve eşit davrandım. Bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Alnım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Benim bu Aydın'ın karış karış dolaşmadığım yeri kalmadı. Yerin altında nerden hangi boru geçer, nerde ne ne var en iyi ben bilirim. Bundan sonra da yapacağımız hizmetleri de çok değerli milletvekillerimizin desteğiyle sizlerin desteğiyle en iyi şekilde yapacağımıza inancınız tam olsun. İyi ki varsınız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:37
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 16:19:18. #7.13#
SON DAKİKA: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.