Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltukların suçunu Fenerbahçe'ye attı
Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltukların suçunu Fenerbahçe'ye attı

Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltukların suçunu Fenerbahçe\'ye attı
22.08.2025 13:05
AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Efeler'e bağlı Çeştepe Mahallesi'nde düzenlediği halk konserinde sandalyelerin boş kalması gündem yarattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çerçioğlu "Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe–Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez" dedi.

CHP'de 23 yıl milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçme kararına tepki gösterenler ise protestolarını her ortamda devam ettiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler'e bağlı Çeştepe Mahallesi'nde düzenlediği halk konseri, vatandaşların ilgisizliği nedeniyle fiyaskoyla sonuçlandı.

KONSER ALANINDAKİ SANDALYELER BOŞ KALDI

Aydın Denge Haber'de yer alan haberine göre; Çeştepe halkı, kısa süre önce CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepkisini konsere gitmeyerek ortaya koydu. Konser alanında sandalyeler boş kaldı.

Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltuklarını suçunu Fenerbahçe'ye attı

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Çerçioğlu'nun düzenlediği halk konserine kimsenin katılmaması ve etkinlik alanından paylaşılan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÇERÇİOĞLU: AYDIN HALKIYLA KİMSE ARAMIZA GİREMEZ

Konuyla ilgili olarak gazeteci Sinan Burhan'a açıklamalarda bulunan Çerçioğlu "Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe– Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez" ifadelerini kullandı.

Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltuklarını suçunu Fenerbahçe'ye attı

Son Dakika Politika Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltukların suçunu Fenerbahçe'ye attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram ÖZSOY:
    daha dur bu halk senin bu kahpeligine cevap vermedi 19 8 Yanıtla
  • 205622:
    sen kendini avut son başkanlığın artık Aydın'da muhtar bile olamazsin 9 2 Yanıtla
  • Diyego Can:
    he sen öyle zannet.kedi ulaşmadığı ciğere mundar dermiş senkide o hesap 8 2 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    haber verseydin maci erteletirdik 3 0 Yanıtla
  • Ahmet erkil:
    araya girerim 3 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.