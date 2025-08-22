Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltukların suçunu Fenerbahçe\'ye attı

CHP'de 23 yıl milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi kamuoyunda büyük tartışma yarattı.
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçme kararına tepki gösterenler ise protestolarını her ortamda devam ettiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler'e bağlı Çeştepe Mahallesi'nde düzenlediği halk konseri, vatandaşların ilgisizliği nedeniyle fiyaskoyla sonuçlandı.
Aydın Denge Haber'de yer alan haberine göre; Çeştepe halkı, kısa süre önce CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepkisini konsere gitmeyerek ortaya koydu. Konser alanında sandalyeler boş kaldı.
Çerçioğlu'nun düzenlediği halk konserine kimsenin katılmaması ve etkinlik alanından paylaşılan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Konuyla ilgili olarak gazeteci Sinan Burhan'a açıklamalarda bulunan Çerçioğlu "Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe– Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez" ifadelerini kullandı.
