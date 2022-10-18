Öztrak'dan Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatine yönelik sorulan soruya tepki: "Bu yapılan gazetecilik değil ayıptır" - Son Dakika
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Öztrak'dan Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatine yönelik sorulan soruya tepki: "Bu yapılan gazetecilik değil ayıptır"

18.10.2022 00:58
Öztrak'dan Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatine yönelik sorulan soruya tepki: "Bu yapılan gazetecilik değil ayıptır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kamuoyuna yansımayan 8 saatine ilişkin soruya tepki göstererek, "Bu soruyu soranın gazeteci olması beklenir. Bu yapılan gazetecilik değil ayıptır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kamuoyuna yansımayan 8 saatine ilişkin soruya tepki göstererek, "Bu soruyu soranın gazeteci olması beklenir. Bu yapılan gazetecilik değil ayıptır" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 14 Ekim'de Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 işçi için başsağlığı dileyen Öztrak, yaralıların da bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu. Bu tür kazaların toplumda travmaya neden olan olaylar olduğunu ifade eden CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamanın ardından basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında kamuoyuna yansımayan 8 saatlik süreçte nerede olduğuna, kimlerle görüştüğüyle ve hamburger yiyip yemediğiyle ilgili bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Öztrak, tepkiyle yanıt verdi. Öztrak, "Genel Başkanımızın böyle bir laf söylediğini nereden duymuşlar. Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi yok. Bu soruyu gönderenlerin her şeyden önce gazeteci olması beklenir. Böyle bir soruyu birleri eline tutuşturduğu anda en azından bunun doğruluğunun soruşturulması lazım. Bu yapılan gazetecilik değildir, ayıptır" dedi.

"ABB Meclisindeki Cumhur İttifakı'na mensup üyeleri suç işliyorlar"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki su fiyatlarına yapılan yüzde 50 oranındaki indirime yönelik AK Partili Belediye Meclis Üyelerinin art niyetli olduğunu savunan Öztrak, "ABB Meclisi'nde Cumhur İttifakı'na mensup üyelerin gözleri o kadar dönmüştür ki suç işlediklerinin farkında değiller" diye konuştu. - ANKARA

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Öztrak'dan Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatine yönelik sorulan soruya tepki: 'Bu yapılan gazetecilik değil ayıptır' Öztrak'dan Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatine yönelik sorulan soruya tepki: 'Bu yapılan gazetecilik değil ayıptır'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Öztrak'dan Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatine yönelik sorulan soruya tepki: 'Bu yapılan gazetecilik değil ayıptır' - Son Dakika

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