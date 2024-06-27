Pakistan\'ın Ankara Büyükelçiliğinde Pirinç Festivali Düzenlendi

Politika

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Büyükelçi Yousaf Junaid'in ev sahipliğinde "Pirinç Festivali" düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince, Büyükelçi Junaid ev sahipliğinde düzenlenen "Pirinç Festivali"nde misafirlere Pakistan'a özgü pilavlar, dolma ve et yemekleri ikram edildi. Etkinliğe, Türk diplomatlar, yabancı misyon şefleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve basın mensupları katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Yavaş, "Kardeş Pakistan'ın bu önemli gününde hep birlikte olmaktan ben de son derece mutluyum. Birbirimize benzer lezzetleri tatmak için davet edildik" dedi. - ANKARA