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Pakistan, İran Büyükelçisini Geri Çağırdı - Son Dakika
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Pakistan, İran Büyükelçisini Geri Çağırdı

Pakistan, İran'ın düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Tahran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu'yu ülkesine geri çağırdı. İki ülke arasında tansiyon yükselirken, Pakistan hükümeti İran ile tüm üst düzey ziyaretleri askıya aldığını duyurdu.

Pakistan, İran Büyükelçisini Geri Çağırdı
17.01.2024 - 16:34,
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Pakistan, İran'ın düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından, Tahran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu'yu ülkesine geri çağırdı.

İran'ın Pakistan'da düzenlediği hava saldırısının ardından iki ülke arasında tansiyon yükseldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu'yu geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, şu anda ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam'ın ise ülkeye dönmeyeceği belirtildi.

İran'ın Pakistan'ın egemenliğini sebepsiz bir şekilde ihlal ettiği ifade edilen açıklamada, bunun "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. Pakistan hükümeti, ayrıca İran ile karşılıklı devam eden veya planlanan tüm üst düzey ziyaretlerin de askıya alındığını duyurdu.

İran, dün sınır bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan Ceyşu'l Adl isimli örgütün Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesindeki 2 üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığını açıklamıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA
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