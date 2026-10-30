Pakistan Ordusu Sözcüsü Chaudhry, İran'ın Mekke İttifakı'na katılabileceğini söyledi

Pakistan Ordusu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, Pakistan'ın ABD- İran arasındaki arabuluculuk sürecinden "temkinli şekilde iyimser" olduğunu söyledi. İran'ın Mekke İttifakı'na katılması ihtimaline yönelik soru üzerine ortak caydırıcılık ve bölgesel barış vizyonunu paylaşan herkesin anlaşmaya katılabileceğini belirten Chaudhry, "Neden olmasın? Herkes memnuniyetle karşılanır" dedi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, ABD-İran savaşına ilişkin İngiltere merkezli Reuters haber ajansına özel röportaj verdi. Pakistan'ın taraflar arasındaki arabuluculuk sürecine ilişkin tutumunu değerlendiren Chaudhry, ülkesinin "temkinli şekilde iyimser" olduğunu belirtti. Chaudhry, "Kullanacağımız ifade her zaman temkinli iyimserlik olacaktır" dedi. Pakistanlı sözcü ayrıca, çatışmadan çıkar sağlayabilecek "güçlü sabotajcılar ve süreci baltalamaya çalışan aktörler" konusunda da uyarıda bulundu.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in bu ay iki kez İran'ın başkenti Tahran'a ziyaret gerçekleştirdiğinin hatırlatılması ve bunun müzakerede olumlu gelişmelere işaret edip etmediğine ilişkin soruya Chaudhry, "Eğer olumlu bir durum olmasaydı mareşal neden ziyarete giderdi ki? Yani evet, elbette" cevabını verdi.

Chaudhry, Tahran'daki görüşmelerde tam olarak nelerin ele alındığı veya ABD'nin bu ziyareti destekleyip desteklemediği konusundaki soruları ise cevapsız bıraktı.

"Neden olmasın?"

İran'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke İttifakı'na dahil olup olamayacağı sorusu üzerine Chaudhry, ittifak üyeleri arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması metninde yeni üyelerin ittifaka katılımını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmadığını belirtti. Chaudhry, ortak caydırıcılık ve bölgesel barış vizyonunu paylaşan herkesin anlaşmaya katılabileceğinin altını çizerek, "Neden olmasın? Herkes memnuniyetle karşılanır" ifadelerini kullandı. Ordu sözcüsü, bu konudaki kararın anlaşmanın üç temel tarafının siyasi liderliğine ait olduğunu kaydetti.

"Yemen çatışmasının bir parçası değiliz"

Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'a daha fazla Pakistan askerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruyu da cevaplayan Chaudhry, bunun bölgedeki gelişmelere ve her iki ülkenin siyasi liderliğinin alacağı kararlara bağlı olduğunu belirtti. Pakistan'ın Suudi Arabistan'ı ve Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'deki kutsal mekanları savunma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Chaudhry, Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalara ilişkin, "Yemen çatışmasının bir parçası değiliz. Bu, Yemen'in kendi içindeki bir çatışmadır" ifadelerini kullandı.

ABD-İran müzakerelerine ilişkin temaslar

Öte yandan İranlı kaynaklar, Katarlı bir heyetin ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'a resmi ziyarette bulunduğunu bildirdi. Ziyaret, ABD ve İran basınında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Tahran yönetimine iki ülke arasındaki müzakerelerin sürdürülmesine yönelik görüşmelerin devam etmesi çağrısında bulunan bir mektup gönderdiği yönündeki iddiaların gündeme geldiği dönemde gerçekleşti. İran basınında yer alan haberlerde, Tahran yönetiminin Vance'in mektubunu teslim aldığı ancak henüz mektuba yanıt vermediği öne sürülmüştü.

MİT Başkanı Kalın Tahran'a gitmişti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, geçtiğimiz pazartesi günü Tahran'da düzenlenen toplantıda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya gelmişti.