Pamukkale ve Hierapolis 15 Temmuz İçin Işıklandırıldı - Son Dakika
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Pamukkale ve Hierapolis 15 Temmuz İçin Işıklandırıldı

15.07.2026 22:53
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz mirasını yaşatmak, şehit ve gazileri anmak amacıyla Dünya Mirası Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni Türk bayrağının renklerinde ışıklandırdıklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz mirasını yaşatmak, şehit ve gazileri anmak amacıyla Dünya Mirası Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni Türk bayrağının renklerinde ışıklandırdıklarını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından, Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'nden görüntülere de yer vererek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıktığı, tarihimize altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı mirası yaşatmak ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anmak amacıyla Dünya Mirası Pamukkale'yi ve Hierapolis Antik Kenti'ni ay yıldızlı bayrağımızın asil renkleri kırmızı ve beyazla aydınlattık. Bu toprakların hafızasında daima yaşayacak 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Pamukkale ve Hierapolis 15 Temmuz İçin Işıklandırıldı - Son Dakika

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