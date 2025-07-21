Papa Leo, Gazze'de Uluslararası Hukuka Uyum Çağrısı Yaptı

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, göreve gelmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyulması çağrısını yineledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, göreve gelmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ilk kez görüştü. Vatikan'dan Papa ile Abbas arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Kutsal Baba, Gazze Şeridi'nde uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyulması çağrısını yineledi. Özellikle sivillerin ve kutsal mekanların korunması yükümlülüğü, ayrım gözetmeksizin güç kullanımının ve nüfusun zorla yerinden edilmesinin yasaklanması gerektiğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı. Vatikan'a göre Papa 14'üncü Leo, "çatışmanın sonuçlarına karşı en savunmasız olanlara yardım sağlanmasının ve insani yardımın yeterli şekilde girişine izin verilmesinin acil bir ihtiyaç" olduğunun altını çizdi.

Papa, Cuma günü de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. - VATİKAN