Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesine ilişkin tartışmalar sürerken, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı.
Zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşulan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AK Parti Hatay İl Binası'ndan arandığı iddia edilen Zan'a adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor.
İddiaların odağındaki kilit isim Turgay Kocakaya KRT'ye konuştu. Kocakaya, Gökhan Zan'ın "Para bulamazsak çekileceğim, ailemin paraya ihtiyacı var. Aileme ev almam lazım bana ne Hatay'dan Hataylı'dan" dediğini iddia etti.
Kocakaya, Gökhan Zan'ın yayınlanan ses kayıtlarına çok sinirlendiğini belirtti. "Gökhan, 'kayıttan bir şey çıkmaz, yukarıdan tedbirimi aldım' dedi" şeklinde konuşan Kocakaya, TİP'teki herhangi bir yetkilinin yaşanan olaylardan haberi olmadığını da aktardı.
Son Dakika › Politika › Para pazarlığı iddialarının odağındaki Turgay Kocakaya: Zan 'Ailemin paraya ihtiyacı var, bana ne Hataylı'dan' dedi - Son Dakika
Bölücü terör örgütünün İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Hamit Şahin'in ailesiyle iftar sofrasında bir araya gelen Vali Mustafa Eldivan, şehitlere minnet ve vefa borcumuz olduğunu belirtti. Eldivan, şehit ailesiyle sohbet ettikten sonra ziyaretini sonlandırdı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte karşı muhalif gördükleri kişileri tehdit ettiği, örgüt lehine slogan attığı ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel dijital materyal ele geçirildi.
Kemalpaşa ilçesinde yaşayan gaziler ve şehit aileleri için iftar yemeği programı düzenlendi. Kaymakam Musa Sarı, devletin desteklerini dile getirirken, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programa ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü ve dernek başkanı da katıldı.
Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 2 sim kart ve 38 bin 700 TL ele geçirildi.
Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.
Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada cep telefonları, sim kartlar ve 38 bin 700 TL ele geçirildi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olmayı ve rızalarını almayı boynumuzun borcu olarak gördüklerini ifade etti. Vali Tavlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi ve onlara şükranlarını iletti.
İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve diğer 3 ilçe yöneticisi, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 yönetici, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olan ve bu örgütlerin sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 5 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen 'Mahzen-13' operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında silahlar, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları bulunuyor.
İzmir'de jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik MİT destekli şafak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne üye olmak ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'Mahzen-13' operasyonlarında 2 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
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