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''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu - Son Dakika
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''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın doktorların yurt dışına gitme sebebini paraya bağlayıp eliyle yaptığı hareket kamuoyunda tepki çekmişti. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, ''Özür dilememi gerektirecek bir durum yok. Benim oradaki kastım yaşanan göçün Katar, Dubai ve Kuveyt gibi ülkelere olmasıydı. Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim'' dedi.

17.12.2023 - 13:03,  Güncelleme: 13:42
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TBMM'de Sağlık Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların yurt dışına çıkma sebeplerini paraya bağlayıp yaptığı el hareketine gelen tepkilere yanıt verdi. Bakan Koca, "Özür dilemem gereken bir durum yok ancak benim kastım, İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle gidilmesi değildi. En çok hekim giden ülkeler Katar, Dubai ve Kuveyt, bunlar içindi. Bu ülkelerin yüksek maaş dışında benim göremediğim gelişmiş ülkelerden üstün bir tarafı mı var? Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim" dedi.

DOKTORLARIN GÖÇ NEDENİNİ PARA İŞARETİ YAPARAK AÇIKLAMIŞTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde 9 Kasım günü, doktorların yurt dışına göç etmesine değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktorların Almanya gibi 'gelişmiş' ülkelere değil Katar, Kuveyt, Dubai gibi yerlere gittiğini dile getirmişti. Koca, göç nedenini 'para işareti' yaparak açıklamıştı.

Doktorların göç nedenini para işareti yaparak açıklamıştı! Koca tepki çeken görüntüyü bu sözlerle savundu

FAHRETTİN KOCA TBMM'DE ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Koca dün, Meclis'te bakanlığın 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan, bir milletvekilinin kendisinin 'doktorların yurt dışına gitme sebebinin para olduğunu parmak hareketiyle anlattığı, bunun da doktorlara saygısızlık olduğu' yönündeki eleştirisine yanıt verdi.

"ÖZÜR DİLEMEMİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"

Hareketinden dolayı 'özür dilemesini gerektiren' bir durumun olmadığını ancak meslektaşlarına bir açıklama yapması gerektiğini belirten Koca şunları söyledi: "Benim oradaki kastım, yaşanan göçün gelişmiş ülkelere yani İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle değil… En çok hekim giden ülkeler hangileri biliyor musunuz? Katar, Dubai ve Kuveyt. Bu ülkeler içindi. Bu ülkelerin yüksek maaş dışında benim göremediğim, gelişmiş ülkelerden üstün bir tarafı mı var? Varsa buyurun söyleyin. Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim."

\'\'Para sayma\'\' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
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Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, 3.Sayfa, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu - Son Dakika
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