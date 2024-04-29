Parlamento Muhabirleri Derneği\'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

Politika

Parlamento Muhabirleri Derneğinin (PMD) 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

Tören Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, PMD'nin kuruluşunu anlatan video izlettirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PMD'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dernek Başkanı Kemal Aktaş'a gönderdiği kutlama mesajında, "Köklü bir geleneğe sahip, başarılı, aktif ve tarafsız gazetecileri bünyesinde buluşturan PMD'nin 60. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor; demokrasi ve milli iradenin en yakın tanıkları olan derneğinize ve üyelerinize mesleklerinde nice başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, PMD'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, yöneticilerine ve üyelerine meslek hayatlarında başarılar diledi.

PMD'nin, TBMM çalışmalarını izlemekle görevli muhabirleri bünyesinde toplayarak parlamento muhabirliğini gazeteciliğin özel bir uzmanlık alanına dönüştürdüğünü vurgulayan Uzun, şunları söyledi:

"Gazetecilik her zaman zor ancak parlamento muhabirliği hepsinden çok daha zor. Bu zor şartlar altında çalışan tüm gazetecilere teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Gecesi gündüzü olmayan, hararetli tartışmalara sahne olan ve tek bir kelimeyle bile manşet çıkan bir yerde çalışmak hem çok özel hem de sorumluluğu ağır bir görevdir. Demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli bir şekilde çalışan gazeteciler, toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin, meclisimizde güven ortamının güçlenmesinde paylarının olduğu idrakiyle milletimizin hassasiyetlerini gözeterek doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancımız tamdır."

"PMD, demokrasiye, basın ve ifade özgürlüğüne her zaman sahip çıkmıştır"

PMD Başkanı Kemal Aktaş da PMD'nin 1964 yılında kurulduğuna dikkati çekerek, "Belki de o dönem içerisinde dünyada eşi benzeri olmayan, Meclis çatısı altında kurulmuş ve parlamentoda yer verilmiş bir dernekten bahsediyoruz." dedi.

Derneğin, yıllar içerisinde varlığını koruduğunu ifade eden Aktaş, "PMD, demokrasiye, basın ve ifade özgürlüğüne her zaman sahip çıkmış, bunun için mücadele vermiştir. Darbe dönemleri de dahil olmak üzere Meclisin kapandığı dönemlerde bile gazeteciler tutuklanırken bunun için mücadele vermiş ve buna bayraktarlık etmiş köklü saygın bir kuruluştur. Derneğimiz, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da mücadelesine devam edecek." diye konuştu.

Programa katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ile TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da konuşmalarında PMD'nin 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı, parlamento muhabirlerine başarılar diledi.

Törende, PMD'nin çalışmalarına katkılarından dolayı derneğin eski başkanları Göksel Bozkurt, Rahmi Özyazgan ve Can Pulak'a plaket takdim edildi.

Program, derneğin 60. kuruluş yıl dönümü pastasının kesilmesiyle sona erdi.