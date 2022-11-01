Kemal Kılıçdaroğlu'nun talihsiz anları! Konuşmasını tamamlayamadı - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun talihsiz anları! Konuşmasını tamamlayamadı

01.11.2022 15:46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada mikrofonun azizliğine uğradı. Bir süre o şekilde konuşmasına devam eden CHP lideri, salondakilerin alkışları eşliğinde kürsüye elini vurarak salondan ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün TBMM'de parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İNGİLTERE ZİYARETİNİ ANLATIRKEN OLANLAR OLDU

Ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar birçok konuda konuşan Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonlarına doğru yarın gerçekleştireceği İngiltere ziyaretine de değindi. Kılıçdaroğlu, "Biliyorsunuz bu akşam Londra'ya gidiyorum. Türkiye'ye hızla nefes aldırmak için, bulunduğumuz krizden çıkmak için temiz yabancı yatırıma ihtiyacımız var. Gitmemin en önemli araçlarından biri de bu güçlü, temiz, teknolojik yatırımları Türkiye'ye çekmektir. İçinde bulunduğumuz krizin tek çözüm yolu budur." ifadelerini kullandıktan sonra mikrofonun azizliğine uğradı.

Kürsüde Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Konuşmasını tamamlayamadan kürsüden ayrıldı

ELİNİ MASAYA VURUP KONUŞMASINI BİTİRDİ

O anlarda salonda bulunan partililer CHP liderine alkışlayarak destekte bulundu. Durumu gülümseyerek karşılayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız" diyerek elini masaya vurup kürsüden indi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'nun talihsiz anları! Konuşmasını tamamlayamadı - Son Dakika


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