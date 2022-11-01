CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün TBMM'de parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar birçok konuda konuşan Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonlarına doğru yarın gerçekleştireceği İngiltere ziyaretine de değindi. Kılıçdaroğlu, "Biliyorsunuz bu akşam Londra'ya gidiyorum. Türkiye'ye hızla nefes aldırmak için, bulunduğumuz krizden çıkmak için temiz yabancı yatırıma ihtiyacımız var. Gitmemin en önemli araçlarından biri de bu güçlü, temiz, teknolojik yatırımları Türkiye'ye çekmektir. İçinde bulunduğumuz krizin tek çözüm yolu budur." ifadelerini kullandıktan sonra mikrofonun azizliğine uğradı.
O anlarda salonda bulunan partililer CHP liderine alkışlayarak destekte bulundu. Durumu gülümseyerek karşılayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız" diyerek elini masaya vurup kürsüden indi.
Son Dakika › Politika › Kemal Kılıçdaroğlu'nun talihsiz anları! Konuşmasını tamamlayamadı - Son Dakika