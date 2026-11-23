Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan ile barış anlaşmasının önünü açmak amacıyla hazırlattığı, Dağlık Karabağ'a ilişkin hak iddialarına dayanak oluşturan ifadelere yönelik değişiklikler içeren yeni anayasa taslağı kamuoyuna açıklandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin uzun yıllardır hasım olduğu komşusu Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamasını mümkün kılmak üzere büyük bir siyasi risk alarak, Dağlık Karabağ bölgesine yönelik hak iddialarından vazgeçilmesini öngören değişiklikler içeren yeni anayasa taslağının hazırlanmasına öncülük etti. Ermenistan'ın yeni anayasa taslağı bugün kamuoyuna açıklandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, taslağın yayımlanmasının ardından ulusa seslenerek, "Yeni Anayasa taslağının 8'inci maddesinde, Ermenistan Cumhuriyeti'nin dış politikasının amacının barışı sağlamak olduğu belirtiliyor. Bu, gerçekten de dönüm noktası niteliğinde bir açıklama. Aynı zamanda 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirisi'nin mantığından, yani çatışma anlayışından uzaklaşılması anlamına geliyor. Hiçbir şartta bunu dış baskı nedeniyle veya başkaları adına yaptığımızı düşünme yanılgısına kapılmamalıyız. Bunu, devletimizin kalıcı varlığına ilişkin vizyonumuzu hayata geçirmek ve Ermenistan Cumhuriyeti'ni bir ileri karakol olma anlayışının ötesine taşımak için yapıyoruz. Amacımız, Ermenistan Cumhuriyeti'ni siperlerden bir "barış kavşağına" dönüştürmek" dedi.

"Azerbaycan ile kalıcı ve geri dönülmez bir barışı güvence altına alacağız"

Paşinyan, Azerbaycan ile barışa vurgu yaptığı konuşmasında, "Bu konuda tüm siyasi, kişisel ve ahlaki itibarımı ortaya koyarak şunu ilan ediyorum: Yeni Anayasa'nın kabul edilmesinin ardından Azerbaycan ile yalnızca bir barış anlaşması imzalayıp onaylamakla kalmayacağız, aynı zamanda kurumsal, kalıcı ve geri dönülmez bir barışı da güvence altına alacağız. Belki de Karabağ çatışması, barışı yalnızca bir hayale dönüştürmek amacıyla Sovyetler Birliği'nin dağılmasının arifesinde başlatıldı. O barışı yeniden kazanma arzusu, bizi devlet olma ve bağımsızlığımızdan vazgeçme düşüncesine yöneltmeyi amaçlıyordu. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum: Karabağ meselesine ilişkin tüm müzakere süreci tam da bu mantık üzerine inşa edildi. Söz konusu çatışma bizi devlet olma niteliğimizi kaybetmenin eşiğine getirdi" ifadelerini kullandı.

"Taslağın kabul edilmemesi halinde istifa ederek başbakanlık görevinden ayrılacağım"

Muhalefete çağrı yapan Paşinyan, "Muhalefete, yeni Anayasa taslağının referanduma sunulmasına ilişkin karar lehinde oy kullanmalarını öneriyorum. Böylece bir anayasa referandumu düzenlenebilecek ve siz Ermenistan Cumhuriyeti halkı, vatandaşlar olarak, referandumun sonuçları aracılığıyla yeni Anayasa'nın geleceğini belirleme fırsatına sahip olacaksınız. Muhalefet için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunan teklifim kapsamında, halkın Anayasa'ya karşı oy kullanması ve taslağın kabul edilmemesi halinde istifa ederek başbakanlık görevinden ayrılacağım. Siz halk olarak Anayasa lehinde oy kullanırsanız, olağan veya erken seçim olması fark etmeksizin bir sonraki seçimlerde başbakan adayı olmayacağım. Bir sonraki seçimlere kadar olan süreçte ise başbakan olarak barışın kurumsallaşması ve nihai hale getirilmesi için çalışacağım. Bu sürecin başarıyla tamamlanacağına inanıyorum. Böylece Ermenistan, artık barış ile devlet, barış ile bağımsızlık, barış ile refah ya da barış ile demokrasi arasında seçim yapmak zorunda kalmayacağı tamamen yeni bir dönüm noktasına ulaşacak. Bunların hepsine aynı anda sahip olmalıyız: Barış, bağımsızlık, devlet, refah, özgürlük ve demokrasi" şeklinde konuştu.

Anayasa referandumunun düzenlenebilmesi için parlamentoda üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Paşinyan'ın bu çoğunluğa ulaşabilmesi için en az 6 muhalefet milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Ancak Ermenistan'ın önde gelen muhalefet partileri anayasa taslağına destek vermiyor.

Azerbaycan'ın barış için öne sürdüğü şart

Anayasa taslağında Azerbaycan açısından en önemli değişiklik, anayasanın başlangıç bölümünde 1990 Bağımsızlık Bildirisi'ne yapılan atfın kaldırılması olacak. Söz konusu bildiride, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl boyunca işgal altında tuttuğu ve Azerbaycan'ın 2023'te düzenlediği askeri operasyonla yeniden kontrolü altına aldığı Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'la "birleşmesini" öngören 1989 tarihli karara atıfta bulunuluyor. Azerbaycan, Ermenistan anayasasındaki bu atfı kendi toprakları üzerindeki egemenliğine yönelik bir hak iddiası olarak değerlendiriyor. Bakü yönetimi, söz konusu ifadenin anayasal metinde yer almasını iki ülke arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasının önündeki en önemli engellerden biri olarak görüyor.

Trump ve Paşinyan, TRIPP projesinin başladığını duyurdu

Paşinyan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile eş zamanlı yayımladığı ayrı bir videoda ise Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kara bağlantısı sağlayacak "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" (TRIPP) projesinin uygulama aşamasının başladığını duyurdu. Paşinyan, Ağustos 2025'te Washington D.C'de imzalanan belgeyle hayata geçirilmesi öngörülen projenin bölgede uzun vadeli barışın temelini oluşturduğunu belirtti. Ermenistan başbakanı, TRIPP projesinin Ermenistan'ın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını ve ülkenin dış pazarlara erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.