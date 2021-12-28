Üye Girişi
Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret - Son Dakika

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret

28.12.2021 17:00

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık" HDP Eş Genel Başkanlarını kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin düzelmeyecek hiçbir sorunu yok.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: " Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık"

ANKARA - HDP Eş Genel Başkanlarını kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin düzelmeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, ferasetle çözülebilir. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. CHP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında konuşan Kılıçdaroğlu, görüşmede Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını söyledi.

"Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık"

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Türkiye'nin düzelmeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, ferasetle çözülebilir. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden söz ettik. Esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunları masaya yatırıldı. Elbette farklı görüşlerimiz var ama her görüş bizim için son derece değerlidir" diye konuştu.

Erken seçim için önerge hazırlığında olduklarını söyleyen Pervin Buldan ise "Türkiye'nin acil düzelmesi gereken konuları bellidir. Muhalefet partileri olarak, bunun sorumluluğunu taşıyarak bu konuları nasıl çözebiliriz? Türkiye'nin geçiş sürecinde neler yapması gerektiğini konuştuk" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret
Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret
Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret - Son Dakika


Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Güzel oyuncu Melisa Döngel'le aşk yaşadığı iddia edilen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti Güzel oyuncu Melisa Döngel'le aşk yaşadığı iddia edilen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti         
17:12
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
17:42 Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı
17:40 Aygün Aydın, "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu!
17:32 Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia
17:30 Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi
17:28 Ekmeğin içinden çıkan vida az kalsın can alıyordu! Üretici firma: ''5 bin lira verelim bu olayı kapat''
17:24 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara ateş püskürdü: Vicdanlı davranın
17:10 Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu
17:09 Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Messi'nin yerine transfer oluyor
16:56 Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi
16:56 Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 17:55:49. #1.12#
SON DAKİKA: Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement