Pestisit Kullanımı Tehlikesi

Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, tarımsal ilaçların doğru bir şekilde kullanılmadığında "zehir olarak sofralara geldiğini" belirterek, tarım ürünlerinde pestisit kullanımına ilişkin analiz sonuçlarının açıklanmasını istedi.

???????Rızvanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlıklı gıdaya erişim ve gıda güvenliği konusundaki sorunlardan birinin de pestisit kullanımı olduğunu söyledi. Pestisitin, bağ, bahçe, tarla ve seralarda tarımsal üretimde kullanılan maddeler olduğunu ifade eden Rızvanoğlu, "Üreticiler bunu tarımda bitkileri zararlı böceklerden, mantarlardan ve yabani otlardan korumak için kullanıyor. Tarımsal ilaçlar doğru bir şekilde kullanılmadığında zehir olarak soframıza geliyor." dedi.

Pestisitlerin güvenli bir şekilde kullanılmadığında toprağa, suya ve havaya yayıldığını ve tüm ekosistemi zehirleyebildiğini kaydeden Rızvanoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş listelerinde, gıda güvenliğini riske atan firmaları açıkladığını ancak pestisit kullanımına ilişkin analiz sonuçlarını şeffaf olarak açıklamadığını söyledi. Rızvanoğlu, "Halkın sofrasına giren bu pestisitler neden saklanıyor? Kimler güvenli sınırlar içinde olmayan pestisit kullanıyor? Soframıza giren ürünlerde hangi zehirlerin ne ölçüde, kim tarafından kullanıldığını bilmeye hakkımız yok mu?" değerlendirmesinde bulundu.