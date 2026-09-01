Pezeşkiyan Putin\'le görüşmesinde ABD\'ye ateşkes çağrısında bulundu: Yükümlülüklere dönersek biz de döneriz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran ve ABD arasında ateşkese ilişkin bir anlaşma ve mutabakat zaptı bulunduğunu belirterek, "Eğer ABD bu çerçevede belirlenen yükümlülüklere uymaya geri dönerse, biz de geri döneceğiz ve tüm bu önlemlere uymaya devam edeceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Putin yaptığı konuşmada, Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması ruhuna uygun olarak tüm alanlarda geliştiğini belirterek, "Rusya, İran halkı ile dayanışma içindedir. Sizin ulusal çıkarlarınız uğruna verdiğiniz mücadeledeki cesaretinize ve kararlılığınıza hayranlık duyuyoruz. Bu yılın haziran ayında İran ve ABD arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşıladık, ancak ne yazık ki, ateşkes istikrarsız ve son derece kırılgan çıktı. Bu zor bir dönemde sizlere gerekli yardımı sağlamaya çalışıyoruz, sizinle bu konuda görüştük, ihtiyaç duyduğunuz ürünleri tedarik edeceğiz. Askeri ve siyasi duruma rağmen, ticari ve ekonomik ilişkilerde geçen yılın dinamiğini koruyoruz. Bunda öncelikle düzenli olarak faaliyet gösteren ve bir sonraki toplantısı kısa süre önce yapılan Hükümetler arası komisyonun çalışması etkin rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasındaki serbest ticaret anlaşmasının önemli bir unsur olduğunu söyleyen Putin, insani işbirliğinin genişletilmesine büyük önem verildiğini kaydetti. Putin, "Giderek daha fazla İranlı öğrenci Rusya'da eğitim almayı tercih ediyor. Biz bundan çok memnunuz. 2025-2026 eğitim döneminde Rusya'daki İranlı öğrenci sayısı 10 bin kişiye yaklaştı, bunlardan 802'si Rusya bütçesinden ayrılan kaynaklar sayesinde eğitim görüyor" dedi.

"ABD belirlenen yükümlülüklere uymaya geri dönerse, biz de geri döneceğiz"

Pezeşkiyan da, savaş, çatışmalar ve ABD yaptırımları gibi zor dönemlerde bile sergiledikleri tutum ve duruşu için Putin'e teşekkür ederek, "Bizi BM'de ve diğer uluslararası örgütlerde de desteklediniz. İlişkilerimiz stratejik niteliktedir. Bu, sıradan bir ilişki değil, stratejik düzeydeki ilişkidir. Bu şekilde ABD'nin tek taraflı politikalarına ve bize dayattığı tüm haksız yaptırımlara karşı koyabileceğimize inanıyoruz. Bu yaptırımları bir şekilde delebiliriz. ŞİÖ gibi platformlar ve diğer kuruluşlar çerçevesinde tüm tek taraflı politikalara karşı koyabilir ve bu şekilde çok taraflılık temelinde işbirliğimizi sürdürebiliriz. Onlar istedikleri zaman yaptırımlar dayatma, uluslararası hukuku ihlal edip daha sonra şiddet uygulama hakkına sahip değiller. Onlar bizim bilim insanlarımız, masum öğrencilerimiz ve komutanlarımızı öldürdüler. Bu, hiçbir çerçevede kabul edilemez. Demokrasiden bahsediyor, insan haklarının korunduğunu söylüyor, ancak bu tür eylemleri meşrulaştırmak için önlerindeki hiçbir engeli de tanımıyorlar" dedi.

İran ve ABD arasında ateşkese ilişkin bir anlaşma ve mutabakat zaptı bulunduğunu belirten Pezeşkiyan, "Eğer ABD bu çerçevede belirlenen yükümlülüklere uymaya geri dönerse, biz de geri döneceğiz ve tüm bu önlemlere uymaya devam edeceğiz. Onlar bize tüm bu yanlış ve yasalara aykırı eylemler ile sözleri dayatamaz. Biz de burada tek taraflılıkla mücadele etmek için bulunuyoruz. Tek taraflılık sınırının dışına çıkmak istiyoruz. Kazanacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.