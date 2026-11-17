İngiltere ve Almanya savunma bakanları, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından Pentagon müsteşarı Eldridge Colby'nin Ukrayna'ya yaptığı " Rusya'nın iç bölgelerini vurmama" çağrısını eleştirdi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Ukrayna Savunma Bakanı Yevheniy Khmara ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İngiltere ve Almanya'nın eş başkanlığında yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Almanya'nın Ukrayna'nın en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğini ve Norveç ile birlikte Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçları Listesi (PURL) programına her iki ülke ayrı ayrı 300 milyon dolar finansman sağlayacaklarını söyledi. Pistorius, "Putin, Ukrayna'nın ve destekçilerinin vazgeçmesini umarak zaman kazanmaya çalışıyor. Ancak ona bu memnuniyeti yaşatmayacağız. Bugünkü Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı bunu çok açık biçimde gösterdi" ifadelerini kullandı. Pistorius, Almanya'nın gelecek yıl Ukrayna'ya 11,6 milyar euroluk destek sağlayacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby'nin Ukrayna'ya yaptığı "Rusya'nın iç bölgelerindeki hedefleri vurmama" çağrısına ilişkin soruya Almanya Savunma Bakanı Pistorius, "Rusya'daki stratejik askeri ve askeri kullanımı olan hedeflerin vurulmasını eleştirmek yerine, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil, enerji, su ve ısınma altyapısına yaptığı terör saldırılarını eleştirmek gerekli" ifadelerini kullandı.

Pistorius, "Rusya'nın yaptığı bir tür terörizmdir. Rusya'daki sivil olmayan hedeflere yönelik hukuka uygun ve meşru saldırılar yerine bunu konuşmalıyız" dedi.

"Halen bu yükte aslan payını birkaç ülke üstleniyor"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise NATO müttefiklerinin PURL programının başlangıcından bu yana Ukrayna için PURL ve ABD'nin yabancı ülkelere askeri satışları kapsamında toplam 10 milyar doları aşan taahhütlerde bulunduğunu ve bu destek düzeyinin korunması gerektiğini söyledi. Bu desteğe Avrupa ve Kanada'nın öncülük ettiğini belirten Rutte, "Halen bu yükte aslan payını birkaç ülke üstleniyor. Hepimiz Ukrayna'nın başarılı olmasını istiyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby'nin Ukrayna'ya yaptığı "Rusya'nın iç bölgelerindeki hedefleri vurmama" çağrısına ilişkin soruya NATO Genel Sekreteri Rutte, "NATO'da hepimizin, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı kendisini savunmak için elinden gelen her şeyi yapmasının önemli olduğu konusunda hemfikir olduğunu düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

"Bu, kendimizi savunma hakkımızdır"

Ukrayna Savunma Bakanı Khmara, konuşmasında Ukrayna'nın hava gücünün geliştirilmesinin yanı sıra acil insansız hava aracı (İHA) ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini söyledi. Khmara, "Cephe hattını tutan, hayatları koruyan ve Rus sanayisinin kapasitesini azaltan bunlar" ifadelerini kullandı. Ukraynalı bakan, hedeflerinin üretilen İHA sayısını iki katına çıkarmak olduğunu söyledi. Khmara, "Ukrayna cephe hattında direncini gösteriyor. Son aylarda Rusya'nın ele geçirdiğinden daha fazla toprağı kurtarıyoruz. Rusya'nın kayıplarının boyutu da her ay artıyor. Hedefimiz, Rusya'nın askere aldığından daha fazla asker kaybetmesi" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby'nin Ukrayna'ya yaptığı "Rusya'nın iç bölgelerindeki hedefleri vurmama" çağrısına ilişkin soruya Khmara, "Kendimizi savunma hakkımız olduğunu söylemek istiyorum. Misilleme hakkımız var" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki sivil hedefleri vurduğuna dikkat çeken Khmara, "Rusya'nın şu güçlü mesajı almasını istiyorum. Topraklarımıza düzenledikleri her saldırıya iki kat, on kat karşılık vereceğiz. Bu, kendimizi savunma hakkımızdır" dedi.

"Ukrayna'ya savaşını nasıl yürüteceğini söylemek bize düşmez"

Basın toplantısında katılımcılara ABD Savunma Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby'nin Ukrayna'ya yaptığı "Rusya'nın iç bölgelerindeki hedefleri vurmama" çağrısı soruldu. İngiltere Savunma Bakanı Streeting, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik derin saldırılarının Rusya'nın petrol ve doğal gaz tedariki üzerinde oldukça önemli etkiler oluşturduğunu ve katılımcı bakanların bu hususta ABD'ye itirazları olup olmadığı şeklindeki soruya cevabında, "Ukrayna'ya savaşını nasıl yürüteceğini söylemek bize düşmez" dedi.

Streeting, "Bu yıl (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in savaş makinesi için felaket bir yıl oldu. Rusya'ya tahammül edilemez sayıda askeri kayıp yaşattı ve kendi halkına ekonomik bir bedel ödetti. Bütün bunlar olurken cephe hattı neredeyse hiç değişmedi. Hatta son dönemde cephe hattı Ukrayna'nın lehine değişti. Bu konuda rehavete kapılamayız. Bu nedenle sorumluluk üstlenmemiz ve daha fazla taahhütte bulunmaya devam etmemiz önemli. Derin saldırı kapasitesine gelince, bunun Putin'in savaş makinesini zayıflatmaya yardımcı olduğu, zaman kazandırdığı ve hayat kurtardığı konusunda hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

"Bu tür saldırılar, savaşın sona ermesini sağlamakta etkili olmadı"

Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının açılışında konuşan ABD Savunma Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby, Ukrayna'nın savunma stratejisini savaşın sona ermesi için gerekli şartları oluşturması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Kamuoyundaki tartışmalar Rus halkına acı çektirmeyi amaçlayan, cephe gerisinin derinliklerine yönelik saldırıların neden olduğu gösteriye odaklanırken, bizim değerlendirmemiz bu tür saldırıların savaşın sona ermesini sağlamakta etkili olmadığı ve Rusya'nın cephe hattındaki ilerleyişini durdurmaya da katkıda bulunmadığı yönünde" demişti.

Colby, "Özellikle Wildberries gibi sivil altyapıyı hedef alan bu tür saldırılar, muhtemelen Rus kamuoyunun kararlılığını ve Kremlin'in gerilimi tırmandırma isteğini daha da güçlendirdi. Ayrıca cephe gerisinin derinliklerine yönelik saldırılarda avantaj dengesinin Moskova'dan yana olabileceğini de belirtmek önemli" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun Ukrayna'nın elleri arkasından bağlı biçimde savaşmaya zorlanması manasına gelmediğini söyleyen Colby, "Aksine açık olmamız gereken nokta, desteğimizin odağının Ukrayna'nın cephe hattını tutma ve mümkün olduğunda kazanım elde etme kapasitesini güçlendirmek ve geliştirmek olması gerektiğidir" demişti.