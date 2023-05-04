HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız, terör örgütü operasyonunda tutuklandı - Son Dakika
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HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız, terör örgütü operasyonunda tutuklandı

04.05.2023 18:13
HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız, terör örgütü operasyonunda tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşen PKK/KCK operasyonunda, HDP ilçe başkanı Ömer Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı olarak, dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

EVDEKİ ARAMADA YASAKLI YAYINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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