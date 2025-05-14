PKK'nın Fesih Kararı ve Eğitim Tartışmaları - Son Dakika
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Politika

PKK'nın Fesih Kararı ve Eğitim Tartışmaları

PKK\'nın Fesih Kararı ve Eğitim Tartışmaları

Bakan Tekin, PKK'nın feshi ve eğitimle ilgili konuştu, terörsüz Türkiye hedefinin önemine değindi.

14.05.2025 13:39
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin, "Bu konu son yıllarda değil; yaklaşık 23 yıllık mücadelenin bir sonucu olarak bu terörsüz Türkiye hedefine ulaştık. Bize düşen bunu devam ettirmek. Bundan sonra Türkiye'yi çok daha iyi günler bekliyor" dedi.

Bakan Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Tekin, terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin, "Bu başarı diye tanımladığımız şey, kesinlikle son 1-1,5 yıla hasredilecek bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız başından beri bu sorunun çözümünü güvenlik perspektifinden değil, kardeşlik perspektifinden, temel hak ve hürriyetler perspektifinden ve demokrasi perspektifinden yürüttü. Bugüne kadar bu konuda atılan adımların doğal bir sonucu; terör örgütlerinin artık bu konuda söyleyecek hiçbir sözleri kalmadı. Aynı şekilde Silahlı Kuvvetler ve güvenlik güçlerimiz bu konuda çok ciddi bir mücadele yürüttüler; onlara da teşekkür etmek lazım. Olay 2 boyutlu olarak yürüdü. Hem güvenlik boyutuyla yürüdü hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda; bakın o yıllarda neyi tartışıyorduk, Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söyleyip söylememesini tartışıyorduk. AK Parti iktidarıyla beraber Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, kamu kurumları, bunu demokratik bir insan hakkı olarak kabul etti ve bu konuda adımlar atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Kürtçe kursları, Kürtçe dersleri açıldı, seçmeli dersler açıldı, öğretmen atamaları yapıldı. Kültür Bakanlığı, Kürtçe entelektüel kültür ve sanat eserleri yayımladı, Kürtçe tiyatroları yayımlandı, Kürtçe müzik, Kürtçe televizyon; bu konuda atılması gereken her türlü adım atıldı. O yıllarda 150 bine yakın vatandaşımız köylerinden zorla uzaklaştırılmışlardı. AK Parti'nin iktidara geldiğinden sonraki ilk icraatlarından bir tanesi buydu. Dolayısıyla bu konu son yıllarda değil; yaklaşık 23 yıllık mücadelenin bir sonucu olarak bu terörsüz Türkiye hedefine ulaştık. Emeği geçen hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli büyüğümüze hem Silahlı Kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bize düşen bunu devam ettirmek. Bundan sonra Türkiye'yi çok daha iyi günler bekliyor. Her açıdan dünyaya örnek olabileceğimiz bir Türkiye gözüküyor" diye konuştu.

'EĞİTİMLE İLGİLİ TARTIŞMALARIN VARLIĞINDAN MUTLUYUM'

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süreci konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin de "Milli Eğitim Bakanı olarak eğitim ile ilgili tartışmaların varlığından mutluyum. İyi şeyler, güzel; tartışılsın. Kamuoyunda bir beklenti, bir talep oluşursa biz de onunla ilgili çalışmalarımızı yaparız. Başından beri açıklamamız bu. 12 yıllık zorunlu eğitim ile ilgili de hem uluslararası raporlarda hem içerideki politik tartışmalarda 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili bazı olumsuz, sorunlu alanların ortaya çıktığı tartışılıyor, konuşuluyor. Biz de izliyoruz. Nihayetinde yıl sonunda bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu an dediğim gibi sadece izliyoruz. Bu konuyla ilgili bakanlıkta her bir genel müdürlüğümüz bünyesinde bir izleme ve değerlendirme daire başkanlığı var; onlar hem kendi genel müdürlükleriyle ilgili politika alanlarını hem de kamuoyundaki bu tür tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler; onlar da takip ediyorlar çalışmaları" dedi.

'HALİHAZIRDA BÖYLE BİR ÇALIŞMAMIZ YOK'

Bakan Tekin ayrıca 12 yıllık eğitim süreci için kendi açısından bir sorun olmadığını dile getirerek, "Sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren işte iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar. Ama dediğim gibi bizim bakanlık olarak şu an, halihazırda böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Sadece bu tartışmaları izliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Güvenlik, Türkiye, Eğitim, Terör, PKK, Son Dakika

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