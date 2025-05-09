PKK'nin kongresini toplaması sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır - Son Dakika
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Politika

PKK'nin kongresini toplaması sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK\'nin kongresini toplaması sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında silah bırakma ve örgütü feshetmek için düzenlediği kongreye ilişkin MHP cephesinden ilk açıklama geldi. TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptığı açıklamada ''En derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır'' dedi.

09.05.2025 17:38
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TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasının ardından yaptığı açıklamada "En derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha geçildi. Daha önce silah bırakmak için kongresini toplayacağını duyuran terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğini duyurdu.

PKK'DAN İLK AÇIKLAMA

PKK'nın kongreye ilişkin yaptığı açıklamada "Pkk 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. Kongre, bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildi. PKK 12. Kongresi, Abdullah Öcalan'ın kongreye sunduğu perspektif ve önerileri okuyup değerlendirdi. Ayrıca PKK Merkez Komitesi'nin kısa raporu da kongrede okunup tartışıldı. Bu çerçevede PKK 12. kongresi Apo'nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldı" denildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER DE ANILDI

Yapılan açıklamada ayrıca "PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan Sırı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Apo'ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı" ifadeleri kullanıldı.

KONGRE SONUÇLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Öte yandan açıklamada kongrede alınan kararların kamuoyuna duyurulacağı belirtilirken; "PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

DEM PARTİ'DEN 8 MADDELİK BİLDİRİ

Kongrenin ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), düzenlenen kongre ve sürece yönelik 8 maddelik yeni bir açıklama yayımladı. "Yeni bir sayfa açılıyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Artık hiçbir genç ne dağda ne şehirde toprağa düşmesin" denildi.

MHP CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu gelişme siyasetin de bir numaralı gündemlerden biri haline geldi. Çok sayıda siyasetçi konuya ilişkin ilk değerlendirmelerini yaparken; MHP cephesinden de ilk açıklama geldi.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Liderimiz devlet bahçeli bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; türk milleti kazanmıştır. bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. liderimiz var olsun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 tarihindeki TBMM açılışında yaptığı açıklamalarla başlamıştı. PKKelebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı silah bırakma ve PKK'ya kendini feshetme çağrısından sonra terör örgütünün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağı merak konusu olmuştu.

Milletvekili, Celal Adan, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika PKK'nin kongresini toplaması sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ponçik Pamuk:
    Hadi ordan be ..çocuk mu kandırıyorsunuz .. yalancılar 80 23 Yanıtla
  • 159756Sr:
    sabun gibisiniz 66 16 Yanıtla
  • selim han:
    Ölü senin değilse Helvası tatlı gelir . yorum yapan arkadaslar anneler aglamasin artik ona göre yorum yapin 47 20 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Bu gibi açıklamalar çok erken dereyi görelim paçaları sıvamak kolay şehit Anneleri daha konuşmadı Dağa kaçırılan gençler daha dönmeden bu açıklama yanlış 45 20 Yanıtla
  • Erol:
    2028 de tekrar seçime girebilmek için pkk dan medet umacak kadar düştüler.mhp de ne yazıkkı bu oyunun parçası olmayı kabullenigor.ikinizede yazıklar olsun 51 14 Yanıtla
  • Erol:
    Tarih sizleri vatan haini olarak yazacak. 41 11 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    inşallah dediğiniz gibidir. Aksi takdirde Ne uğruna olduğu belli olmayan HENDEK SAVAŞLARI unutulmamalı ve bu uğurda verdiğimiz yüzlerce ŞEHİT ve daha fazlası GAZİMİZİN her iki dünyada elleri yakanızda olacaktır. 41 5 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Celal bey bir oğlunu şehit vermiş olsaydın ya da gözlerini bacağını kaybetmiş gazı olsaydı evladın böyle rahat olabilir miydin 37 6 Yanıtla
  • kurt ensar:
    artık asimile edilmiştir BÜYÜK BAŞARI ! 11 28 Yanıtla
  • onur pari:
    Kimler kimlerle beraber. 29 6 Yanıtla
  • 032725:
    Mhpkk 26 7 Yanıtla
  • Sk 06:
    mhp akp pkk kolkola 23 9 Yanıtla
  • Yağmur Kantik:
    PKK kesinlik silah bırakmaz bunlar hepsi oyun arkadaşlar PKK Avrupa da ve dünya genelinde bütün Kürtleri haraca bağlamiş Kürt miletin den zorla aylık para alıyor sizce PKK bu paraları toplarken silah bırakmaz çünkü bunların hepsi akp MHP ve dem parti nin oyunu 22 9 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    keşke bitse ama dünyasında hiç bir yerinde terör bitmez 19 4 Yanıtla
  • Emin babuç:
    PKK cooooktan YPG PYD oldu iflas etmiş bir şirket sen suriyede özerk bölge kabul edecenmi etmeyecenmi onu söyle 17 5 Yanıtla
  • Emin babuç:
    PKK diye bir örgüt kalmismiydi harbiden iflas etmiş bir şirket gibi olmayan bir örgütten kendi kendini fes et diyiruz PKK çok taaan YPG PYD oldu millete yedirin 20 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    seçimde görüşürüz 13 4 Yanıtla
  • myaman03:
    Silahları TÜRK ORDUMUZA Ne zaman teslim edecekler. Önemli olan bu zaten merakla bekliyoruz. 11 2 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    40 senedir hep kanla beslendin 11 1 Yanıtla
  • 205622:
    sonuç hırsız lar devri açılmıştır 9 0 Yanıtla
  • emir2003:
    Ne güzel inşallah hayırlı olur ama al ver olmasın! 6 3 Yanıtla
  • Kemal Demirci:
    O dağdan inenlere iş temin edilecek senden benden iyi yaşayacak apo salıverilecek olan o dağdaki şehit olan vatan evlatlarına olacak kemikleri sızlayacak 1 1 Yanıtla
  • n5685244:
    hadi be terör destekçisi ABD Avrupa ne olacak 0 0 Yanıtla
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