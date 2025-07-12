PKK Tarihi Karar Aldı, Diyarbakır'da Umut Var - Son Dakika
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Politika

PKK Tarihi Karar Aldı, Diyarbakır'da Umut Var

PKK Tarihi Karar Aldı, Diyarbakır\'da Umut Var
12.07.2025 12:19
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PKK'nın silah bırakması bölge liderleri tarafından tarihi ve umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının ardından kendini feshetme kararı alan terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silah bırakmasını değerlendiren Diyarbakır'ın kanaat önderleri ve işadamları, bu durumun bölgeye ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun, terör örgütü PKK'nın silah bırakmayı başlatmasının son derece önemli ve tarihsel bir noktaya işaret ettiğini dile getirdi. Coşkun, "Bu çatışmayı bitirecek ilk adım atılması son derece önemli ve değerli. Ancak bunu bir ilk adım olarak görmek gerekiyor bundan sonra bu sürecin tamamına ermesi, silahların tam anlamıyla bırakılması için hukuki ve siyasi olarak da yapılması gerekenler var. Sürecin tasarımına baktığımızda öncelikle dağdan inişlerin ve silahın tam olarak bırakılması öngörülüyor onun akabinde hukuki ve siyasi birtakım adımlar atılacak, bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak olan komisyonun kritik bir işlevi var çünkü gerek silah bırakmanın tamamlanması, gerek eve dönüşlerin gerçekleşmesi ve gerekse toplumsal entegrasyonu sağlanması için hukuki alanda önemli bir hazırlık gerekiyor. Komisyon muhtemelen bu hazırlıkları yapmak için çalışmalarını sürdürecek ve meclisinin yeni yaşama döneminde buna yönelik çalışmalar hızlandıracak. En önemli adım buydu kritik ve tarihsel bir eşikten geçti Türkiye. Bu seremoni de gösterdiği gibi Türkiye artık geri dönüşsüz bir yola girdi. Çatışmanın olmadığı, silahların konuşmadığı kendi problemlerini demokratik taleplerini siyaset mekanizmasının içerisinde dile getirdiği yeni bir döneme geçirdi, bu Türkiye'deki bütün herkes için son derece faydalı doğru bir dönem olacak" şeklinde konuştu.

Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) Genel Başkanı Mahmut Şimşek, bu tarihi günde ikinci bir dönem yaşandığını 100 yıl sonra Kurtuluş Savaşı'nda birlikte olan halkın yeniden kenetlenmesi için tarihi bir adım atıldığını söyledi. Şimşek, "Bu adamın terör örgütü dediğimiz hareketin kendini fes etmesi, akabinde silah bırakması ve akabinde olabilecekleri çok iyi değerlendirmek lazım yani 'Terörsüz Türkiye'de barışık bir Türkiye'nin nasıl olabileceğini adımlarını atmak lazım bugünden sonra. Önümüzdeki süreci söyleyebilmek için anlatabilmek için biraz sabretmek lazım yani bugün silah bırakıldı her şey bitti olmaz, evli evine köylü köyüne gidemez, peki ne yapılacak. Devlet devletliğini bilecek. Halk olup bitenlerin olup bitenleri anlayabildiği kadar yeni güzellikleri görecek ve onu sahiplenecek yani halkın nabzı sokakta anlaşılmalı, halka bu tarihi günün önemi anlatılmalı. 40 yıldır anneler, babalar, sevgililer ağlıyordu mezar taşlarında. Her perşembe akşamı mezarlığa giden annelerin sayısı hiç olması azalsın. Toplumsal mutabakatı, barışı sağlamak için herkese bir şeyler düşüyor her vatandaş, her siyasetçi, her önder kendine düşen sorumluluğu ve tarihi olayı değerlendirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, dün tarihi bir ana tanıklık ettiklerini ve bir dönemin kapandığını aktardı. Bedirhanoğlu, "Özellikle silahın ve şiddetin devreden çıkıyor olması bölgeyi heyecanlandırmıştır. Bölgeyi derinden sarsan hele hele ekonomisini de ciddi bir şekilde tahrip eden bu silahın ve şiddetin devreden çıkıyor olması hepimizi ciddi bir şekilde heyecanlandırmış ve umutlandırmıştır. Bu bakımdan ben önümüzdeki dönemin artık demokratik siyaset döneminin olacağını ve bu konuda hem bölgenin hem de Türkiye'nin ekonomik olarak, refah olarak, demokratikleşme olarak ve siyasal reformlar bakımından büyük ivme kazanacağını düşünüyorum. Bu bakımdan bu gelişmelerin öncelikle bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Abdullah Öcalan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Hukuk, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika PKK Tarihi Karar Aldı, Diyarbakır'da Umut Var - Son Dakika

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