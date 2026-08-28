PKK/YPG\'nin Feshedilen Liderine Danışmanlık Ataması

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, kendini fesheden terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG 25 Ağustos'ta kendini feshetmişti. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, terör örgütünün feshedilmesinden 3 gün sonra SDG elebaşı Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı. Şara, dün Abdi'yi "Devlet Başkanlığı Danışmanı" olarak atayan 164 numaralı kararnameyi imzaladı.

SDG'nin merkezi hükümete dahil edilmesi konusunda ilk olarak Mart 2025'te anlaşma yapılmış, Suriye yönetimi ile terör örgütü arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata ise 29 Ocak'ta varılmıştı.