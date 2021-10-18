2022 yılı bütçe maratonu 26 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor

Böyle baba olmaz olsun! İstediği kişiyle evlenmeyen kızı yüzünden evi yaktı, 7 kişi öldü

Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek