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Adalet Bakanı Gül: "Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek" - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek"

18.10.2021 14:42

Adalet Bakanı Gül: "Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek" Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, daha sonrasında bir dizi ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Gül: "Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek"

KAYSERİ - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, daha sonrasında bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaretleri sırasında açıklama yapan Gül, "Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükklıç'ı makamında ziyaret eden Adalet Bakanı Gül, daha sonra çarşı esnafı ile görüştü. Gül, esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla da sohbet ederek, basın mensuplarına tatlı ikramında bulundu. Abdülhamit Gül'e ziyaretleri sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükklıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ve Hülya Nergis ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu eşlik etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, esnaf gezisinin ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Adalet Bakanı'nı makamında kabul eden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Kayseri olarak ihracat fazlası veren bir vilayetiz. Bunun yanında tarım ve turizm olarak da önemli gelişmeler gösteriyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin Erciyes'te yapmış olduğu tesisler, kayak merkezi pandemi döneminde dünyanın birçok ülkesinden turistin gelmesi ile cazibe merkezi haline dönüştü. Ülkelerden charter seferleri ile Kayseri'ye turistler geliyor. Amacımız orada Büyükşehir Belediyemizin irtifa kampı ile de Erciyes'i senenin 12 ayında aktif halde tutmak. Turizmi çeşitlendirmek. Bunun için de ülkemize çok ciddi katkı sağlayacak Erciyesimiz var. Sanayimiz gelişiyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum sayın bakanım" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kayseri'nin üreterek büyüyen bir şehir olduğunu ve hükümet olarak Kayseri'ye desteklerini sürdüreceklerini söyleyerek, "Kayseri'de vatandaşlarımızla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Erciyes'in gölgesi insana hem geçmişi hem geleceği hatırlatıyor. Geçmişin o tarihi birikimi ile geleceğe özgüvenle bakabildiğimiz bir şehir. Kadim bir şehir. Hem turizm de hem tarihte hem de ticarette, kültürde, sanatta Kayseri ülkemizin öncü şehirlerinden. Esnafımızı gördük. Sabahın ilk saatlerinde olsa bile büyük bir hareketlilik var. Kayseri'de ahilik geleneği, müteşebbis ruh çok güçlü. Hayırsever insanları ile Kayseri, ülkemize her zaman çok güzel hikayeler sergilemiş. Ben bu vesile ile Kayseri'de işçisinden iş adamına, çalışanına, işçisine, memuruna herkese yürekten saygılarımı sunuyorum. Kayseri üreten, büyüyen ve gelişen bir şehir. Bunu hem rakamlarla görüyoruz hem de hissediyoruz. Özellikle önümüz kış ve Erciyes kayak merkezi olarak da hazır bekliyor. Onu da gördük. Hem turizm hem tarih hem de kültür sanat bakımından herkesin Kayseri'de bulacağı çok güzel değerler var. Hükümet olarak Kayserimize desteğimizi her zaman sürdüreceğiz. Gerek meclis çalışmalarında, gerek belediyelerimiz ve milletvekillerimiz olarak el birliği ile Kayserimize hizmet etmek bir onurdur, şereftir anlayışıyla bu çalışmayı sürdüreceğiz. Kayseri'nin manevi hazzını yaşamak ve esnafımızla, Kayseri ile bütünleşmek bizim için de büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, daha sonra Kayseri Bölge Adliyesi'ni ziyaret etti. Gül, adliyeye gireceği sırada kendisinden yardım isteyen bir vatandaşı da yanına alarak dinledi.

Adalet Bakanı Gül: Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek
Adalet Bakanı Gül: Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek
Adalet Bakanı Gül: Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek
Adalet Bakanı Gül: Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek
Adalet Bakanı Gül: Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek
Adalet Bakanı Gül: Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek
Adalet Bakanı Gül: Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek
Adalet Bakanı Gül: Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek
Adalet Bakanı Gül: Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek
Adalet Bakanı Gül: Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek
Adalet Bakanı Gül: Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek
Adalet Bakanı Gül: Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek

Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı, Hükümet, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül: "Hükümet olarak Kayserimize desteklerimiz devam edecek" - Son Dakika
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