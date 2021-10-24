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AK Parti 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

24.10.2021 12:22
AK Parti 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti 74. İl Danışma Meclisi toplantısı Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Halil Etyemez ve Hacı Ahmet Özdemir ile ilçe belediye başkanları ve 31 ilçe teşkilat mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye'nin 20 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm sergilediğini ifade etti. 2002'den bugüne pek çok engelin aşıldığına değinen Başkan Angı, "Büyük AK Parti ailesi olarak yürüyüşümüzü Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam ettiriyoruz. Bu kutlu yürüyüşte aradan geçen zamana baktığımızda hem ülkemizdeki hem dünyadaki değişime karşı ne denli mesafe aldığımızı görüyoruz ve bunun için de heyecanımız artıyor. 2002'den bugüne vesayet odaklarına karşı büyük mücadeleler verildi. Altyapıdan üstyapıya, bölünmüş yollardan hastanelere, üniversitelerden hızlı trene ve daha aklımıza gelebilecek, hayalimiz olan pek çok büyük proje bir bir hayata geçti. Bu şehri büyütmek, bu şehri güçlü kılmak, bu şehri geleceğe taşımak, bu ülkenin liderine en güçlü desteği vermek için hep birlikte sahalarda olduk. Onca güç odağına karşı verilen mücadele sizlerin desteği ile oldu. 2023'te beklediğimizin üzerinde büyük bir destekle Türkiye yoluna devam edecek inşallah" dedi.

"Bu yıl da hedeflerimizin büyük bir kısmına ulaştık"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, şehirde yürütülen projelere değinerek, pandemi sürecinin ekonomik bir yorgunluğa sebep olduğunu belirtti. Başkan Altay, "Sahada çalışmaların yürütülmesi adına zorluk yaşadık ama birliğimiz, beraberliğimiz ve uyumumuz 31 ilçemizde birçok projemizin başlamasına ve tamamlanmasına vesile oldu. Bu yıl da hedeflerimizin büyük bir kısmına ulaştık. Ekim ayı şehirde müthiş bir hareket oluşturdu. Gastronomi Festivali'ne düşündüğümüzün üzerinde bir katılım gerçekleşti. Konya Bilim Festivali bölgemizde takip edilen bir etkinlik haline geldi. Konya Kitap Günlerimiz yoğun bir şekilde geçti. Kitap Festivalimiz ile birlikte Bisiklet Festivali'ni de gerçekleştirdik. Tüm bunların yanında pandemi döneminde 343 bin 789 ailemize 270 milyon liralık sosyal destekte bulunduk. Şehrimizdeki yatırımları gerçekleştirirken büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Konya'nın bugüne kadar gerçekleştireceği en büyük organizasyon geliyor. İnşallah Ağustos 2022 yılında yapılacak Konya İslam Oyunları'na ev sahibi olarak çalışıyoruz. Konya belediyeleri olarak büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

"Tek yumruk olmalıyız'

Milletvekilleri adına konuşan AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise, AK Parti'nin büyük bir dava hareketi olduğunu belirterek, "Büyük davaları büyük insanlar yüklenir. Dağına göre dumanı olur, dağına göre karı olur. Eğer biz bugün bu davayı ilçelerimizde, illerimizde, ülkemizde ve dünyada yüklenmişsek yüklendiğimiz davanın kıymetini bilelim ve bu davanın karşısında yerimizi yurdumuzu bilelim. Dünü olmayanın yarını olmaz. Biz elbette geçmişse gideceğiz ki geleceği okuyabilelim. Milletin derdiyle dertlenen, ümmetin, dünyanın derdiyle dertlenen biri var ve o bizim liderimiz ve onun da adı Recep Tayyip Erdoğan. Muhalefetin hepsinin birleşerek Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmaları kadar doğal bir şey yok. Yalanla gelmeye devam edecekler. Daha hazırlıklı olmalıyız. Bizim burada çok ciddi bir duruş sergilememiz lazım. Birbirimizi kırmadan, incitmeden, tek yumruk olarak yürüdüğümüz zaman her engeli aşarız" ifadelerini kullandı.

"Bir ve beraber olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, Konya'nın her zaman hizmetin gösterildiği bir şehir olduğunun altını çizerek, "Bir şehri yönetmek, sadece yol yapmakla değil, öğrencisiyle, genciyle, kadınıyla ilgilenmektir. Bu hizmeti halkına gösteren bir belediye olmaktan gurur duyuyoruz. Gelsin İstanbul Büyükşehir Belediyesi örnek alsın. Gelsin Ankara Büyükşehir Belediyesi örnek alsın. Öyle 3-5 öğrenciyi bir yerlere yerleştirmekle arkasını sorgulamadan iş yapılmaz. Biz gevşeyemeyiz, biz korkamayız. Biz doğru yoldayız. Biz yaptığımız her işte önce insan dedik. Biz İHA'ları SİHA'ları yaparken de insanlarımızı düşünerek hareket ediyoruz. Gerekirse aç kalırız yine de onurumuzdan ve şerefimizden asla taviz vermeyiz. Türkiye bugün güçlüyse, dünyanın umuduysa bunu sağlayan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadrolarıdır. Kimse bizim gücümüzden vazgeçeceğimizi düşünmesin. Herkes bizim gücümüzden korkuyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı kendi istedikleri gibi yönetemedikleri için korkuyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Biz hep daha ilerisine bakıyoruz. Bizi yalanlarıyla söndürmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Dersimize iyi çalışacağız. Bir ve beraber olacağız. Konya Türkiye için önemli bir şehir. Biz bu davanın bel kemiğiyiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok güvendiği şehirlerin birincisiyiz. Bu güvene layık olabilmek için sizlerden daha çok çalışma ve azim istiyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - KONYA

AK Parti 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, AK Parti, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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