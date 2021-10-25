AK Parti, Bergama'da "istişare ve vefa" toplantısı yaptı - Son Dakika

Bakırçay havzasındaki ilçelerde AK Parti ilçe başkanlığı, meclis üyeliği gibi görevlerde bulunmuş isimler, "Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ve Vefa Buluşması", etkinliğinde bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Bergama'daki toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

Toplantıda konuşan Dağ, heyecanlarından bir şey kaybetmediklerini, 19 yıllık AK Parti iktidarının başarısının temelinde de bu heyecanın olduğunu kaydetti.

Partinin kuruluşundaki gençlerin bugünün olgunları, olgun olanların ise kanaat önderleri olduğunu aktaran Dağ, "19 yıllık iktidar dönemimizde bu böyle devam etti. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik ve onun için daima yeni daima genciz. AK Parti, bize öncelikle dostluk, ahbaplık, kardeşlik kazandırdı. Bugün Bergama'da sizlerle kurduğumuz bağ; Şırnak Uludere'den Edirne Keşan'daki kardeşlerimize kadar, sizinle atan yürekler ile çok büyük ve güçlü." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise partiyi ve ülkeyi güçlü kılan şeyin vefa duygusu olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu anlatan Sürekli, "Bugün eski, yeni demeden aynı hedefe yürüyorsak, bizim de milletin de, Türkiye'nin de sırtı yere gelmez. İlk hedefimiz 2023 seçimleri. Tüm şer güçleri karşımıza dikilse de dimdik ayaktayız. Birliğimizin ve ittifakımızın gücü, alnımızın akıyla yine birinci parti olacağız. İzmir'de de Cumhurbaşkanımızı birinci seçtireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sürekli, Dikili'de otogar esnafıyla bir araya geldi

Öte yandan Sürekli, programı kapsamında Dikili'de Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Dikili Şehirlerarası Otogarı esnafı ile de bir araya gelen Sürekli, "2018'de projelendirdikleri yeni garajı yapmadan, hatta yerini bile belirlemeden, buradaki esnafı tahliyeye başlamış. Bergama'da yapılacak Millet Bahçesi için, ki bizim orada esnafı mağdur etmemiz asla söz konusu değilken ortalığı birbirine katan CHP zihniyeti, burada sebep olduğu sıkıntıya karşı kayıtsız. Terminal binası yerine belediye binası yapmaya hazırlanırken, buradaki esnafın hali ne olacak, vatandaşın hali ne olacak diye hiç düşünmemiş." diye konuştu.