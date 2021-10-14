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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet"

14.10.2021 18:20

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet" AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Türkiye'de faili meçhul cinayetler ve siyasi cinayetler devri geride kalmıştır" Mardin'de partisinin...

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: " Türkiye'de faili meçhul cinayetler ve siyasi cinayetler devri geride kalmıştır"

MARDİN - Mardin'de partisinin il danışma meclisinde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet' dedi.

Mardin'de bir dizi temasta bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin il danışma meclisine katıldı. Mecliste konuşan Kurtulmuş, Türkiye'de faili meçhul cinayet ve siyasi cinayetlerin devrinin bittiğini belirtti.

Son günlerde Türkiye'deki güven ve istikrar ortamını bozmak için muhalefetten bazılarının ve ne yazık ki Türkiye'de en çok oy alan iki partisinin genel başkanı bir siyasi suikastlerdir, tutturmuş gidiyor diye sözlerine başlayan Kurtulmuş, "Arkadaş herhangi bir bilgim belgen varsa siyasi suikastlerin önlenmesi bir vatandaşlık görevidir. Bu bilgileri ilgili yerlere ilet. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Umarım tanık olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na da gel ne biliyorsan söyle diye çağıracaklardır. Değerli kardeşlerim Türkiye'de faili meçhul cinayetler devri geride kalmıştır. Siyasi cinayetler devri geride kalmıştır. AK Parti hükümeti Recep Tayyip Erdoğan hükümeti buna asla müsaade etmeyecektir. Bunun için bu sözü gerçekten Türkiye'deki güven ve istikrar ortamını bozmaya dönük o niyetle olmasa bile sonuçları itibarıyla insanlarımızın zihnini bulandıran, insanlarımıza korku hazırlatan bir söz olduğunu düşünüyorum. Asla Türkiye demokrasisine demokratik bir mücadeleye yakışmayan bir yöntem olduğunu ifade ediyorum" dedi.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bir daha o karanlık günlere geri dönmeyecek"

Bu anlamda içiniz rahat olsun Türkiye hele Doğu ve Güneydoğu Anadolu bir daha o karanlık günlere geri dönmeyecek şeklinde vurgu yapan Kurtulmuş, "Değerli kardeşlerim biz oynanan oyunları iyi bilen, iyi okuyan bir siyasi hareketiz. Durduk yerde DEAŞ'ın boşuna çıkarılmadığını, durduk yerde Suriye'nin bir iç savaşa sürüklenmediğini, durduk yerde Irak'ın halklarının birbirine düşman hale getirilmediğini çok iyi biliyoruz. Bir asır evvel bu büyük bir medeniyetin merkezi olan bu coğrafyada Osmanlı Cihan Devleti'nden 30 küsur tane devlet çıkaranlar, şimdi yine bu hakları bölerek ve parçalayarak aslında bu haklara iyilik yapmak değil kendi emperyalist düzenlerini daha iyi sürdürmek istiyorlar. Yani böl, parçala daha da çok parçala yönet anlayışıyla Türkleri, Kürtleri, Arapları, Sünnileri ve Şiilerin arasına fitne sokmaya çalışıyorlar. Halbuki biz bu oyunu bildiğimiz için oyunu bozmak için güçlü ve büyük Türkiye söylediğimizde onun için bize kızıyorlar. Onun için ayaklarımıza çelme takmaya çalışıyorlar. Onun için terör örgütlerini başımıza bela ediyorlar. Yılmadan yolumuza devam edeceğiz ve inşallah çok daha güzel bir Türkiye'yi çok daha muktedir bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet

Kemal Kılıçdaroğlu, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: 'Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasi suikastlerdir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet" - Son Dakika
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