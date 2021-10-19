AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Küçük Menderes'te temizleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Küçük Menderes Nehri'ni temizleme çalışmalarının, İzmir'in en büyük çevre projesi olduğunu söyledi.

Mahmut Atilla Kaya, temizlik çalışmaları süren Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yazılı açıklama yapan Kaya, Küçük Menderes Nehri'ni temizleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Burada yürütülen çalışmaların İzmir'en en büyük çevre projesi olduğunu aktaran Kaya, "Biz buna başladığımızda kimse inanmamıştı ama azimle ve kararlılıkla sürdürülen çalışmaların sonucunda, Küçük Menderes ana yatağındaki toplu makinalı çalışmalar ile Torbalı Fetrek Çayı'ndan Pamucak'a kadar olan 28 kilometrelik güzergahın 16 kilometresinde temizlik çalışması tamamlanmıştır. Ayrıca, 5 kilometre uzunluğundaki Belevi tahliye kanalının da temizlik çalışmaları tamamlanmıştır. Kalan kısımlarda çalışmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Belediyesinin projede olmadığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Burada çevrenin korunması ve tüm değerleriyle yaşatılması için büyük bir mücadele veriliyor. Her fırsatta çevreci olduklarını ileri sürenler neden ortalıkta yok. Siyasi saiklerle bu projeye destek vermiyorlar. Sözde değil, özde çevreci olmak lazım. Çevrecilik lafla olmuyor, iş yapmakla, hizmet üretmekle oluyor. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, buranın temizlenmesidir."

Küçük Menderes Nehri'ni kirleten atıklarla ilgili önlem alması gereken İzmir Büyükşehir Belediyesinin görevini yapmadığını da kaydeden Kaya, ihmal, umursamazlık ve beceriksizlik yüzünden nehrin kirletilmeye devam edildiğini de sözlerine ekledi.