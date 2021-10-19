AK Parti'li Aydemir'den 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Siz önce gidin ülkenizdeki o rezil hukuk halini temizleyin." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başta ABD olmak üzere 10 ülkenin büyükelçisinin "had bilmez bir yaklaşım" sergilediğini söyledi.

Söz konusu büyükelçilerin, hadsizliği zirve noktalara taşıyan bir hali resmettiklerini ifade eden Aydemir, "Bu büyükelçiler bağımsız bir ülkenin, bağımsız hukukuna müdahale girişiminde bulunuyorlar. Bunlar bu hale eskiden alışmışlardı. Direktif verirlerdi, direktif verdikleri ülkelerde o direktife göre işlerlik kazanırdı, ona göre karar verirlerdi. O hal yok artık. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir ülke var. Bu devletin mahkemeleri neye karar vereceğini çok iyi bilirler. Çizilen hukuki kurallar neyse ona göre hareket ederler. Bu ne hadsizlik, bu ne terbiyesizliktir. Sizin ne haddinize ülkemizin hukukuna müdahale etmek." diye konuştu.

AK Parti'li Aydemir, büyükelçilerin açıklamalarını "terbiyesizlik" olarak nitelendirdi. Açıklamaları, milletçe kınadıklarını vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"O büyükelçiler gitsinler kendi ülkelerindeki hukuksuz işlere baksınlar. Her birinin ülkesinde zulüm cari, zulüm. Bunlar kıtalar ötesinden gelip Irak'ta zulmü cari kılan ülkeler. İnsanları yargısız infaz eden ülkeler bunlar. Edepsizce gelip Türkiye'nin iç hukukuna müdahale edebiliyorlar. Eski Türkiye yok, daha bunu da anlayamadılar. İşte bunlardır dünyada düzeni bozanlar. Türkiye'nin dik duruşu, adaletten, haktan yana yaklaşımı rahatsız ediyor bunları. Bu ülkede kim suç işlerse karşılığını görecektir, görmesi de lazımdır. Biz 'Adalet mülkün temelidir' anlayışının siyasetteki temsilcileriyiz. Siz önce gidin ülkenizdeki o rezil hukuk halini temizleyin."