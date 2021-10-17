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AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim: "Muhalefet partileri Çay Kanunu için neredeyse Joe Biden'dan bile destek isteyecekler" - Son Dakika

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim: "Muhalefet partileri Çay Kanunu için neredeyse Joe Biden'dan bile destek isteyecekler"

17.10.2021 00:57
AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize İl Başkanı İshak Alim, çay kanunu hakkında muhalefet partilerinin spekülasyon yaptığını dile getirerek "Neredeyse yakında ittifak ortakları diyebileceğimiz Biden'dan bile destek isteyecekler.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize İl Başkanı İshak Alim, çay kanunu hakkında muhalefet partilerinin spekülasyon yaptığını dile getirerek "Neredeyse yakında ittifak ortakları diyebileceğimiz Biden'dan bile destek isteyecekler. Biden bile diyecek 'Rize'de çay kanunu çıkması lazım' " ifadelerini ile tepkisini dile getirdi.

Yıllardır çay müstahsillerinin dillendirdiği 'Çay Kanunu' için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla geçtiğimiz yıl Rize Ticaret Borsası'na bütün çay paydaşlarının katılımı ile bir toplantı düzenlenmişti. Düzenlenen toplantıda ise Çay Kanunu Taslağı'nın hazırlanması için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne (RTEÜ) koordinasyon görevi verilmiş, görevi alan RTEÜ ise işe koyularak yıllardır üzerinde çalıştığı çay hakkındaki verilerle birlikte bir taslak hazırlığı içerisine girmişti. Çıkarılması planlanan Çay Kanunu'nun taslağı sonrasında ise RTEÜ tarafından ilgili bakanlığa teslim edilmişti.

Çay Kanunu ile ilgili Rize'deki çayın paydaşlarının çalışma içerisinde olduğunu hatırlatan AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Çay kanunu çıkartacağız diyenlerin birçoğu şu anda zaten bir çay kanunu olduğunu da bilmiyor. Bir araştırsalar. Çay kanunu var ama bu güncellenebilir. Tarladan nihai tüketiciye gidene kadar, özel sektör temsilcilerimizin de bütün kesimlerin memnun kalacağı bir çalışmayı inşallah AK Parti yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Çay kanunu hakkınca TBMM'de bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Başkan Alim, muhalefet partilerinin neredeyse ABD Başkanı Joe Biden'den destek isteyeceklerini dile getirerek "Herhangi bir yükümlülüğün olmadığı zaman istediğini konuşabiliyor, istediğini söyleyebiliyorsun. Burada bu çalışma yapılıyor. Buradaki paydaşlarla istişare içerisinde yapılacak. Herkesin fikri alınarak. Bu konuda boşu boşuna polemik yapmaya, buradan hemşehrilerimizin aklını çelmeye çalışmaya hakikaten gerek yok. Kalkıyor bilmem nerenin milletvekili 'Rize'de çay kanunu olması lazım, çay da şu sıkıntı var' diyor. Neredeyse yakında ittifak ortakları diyebileceğimiz Biden'dan bile destek isteyecekler. Biden bile diyecek 'Rize'de çay kanunu çıkması lazım'. Zaten bununla alakalı bir çalışma var, yapıyoruz, oldubittiye gelmez. Anlık bir şey ile yaptık diyelim sonra 'Bak gördünüz mü? Böyle böyle yaptılar' denecek. Bakılacak içeriği bütün kesimlerin menün olacağı şekilde çıkartılacak. Bunu yapacak olan yine ak partidir. Çayın hamisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diğerleri sadece konuşacak bir şeyleri olmadığı için çay kanunu üzerinden devam ediyor. Başka hiç bir şey yaptıkları yok" dedi. - RİZE

Muhalefet, AK Parti, Rize, Çay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim: 'Muhalefet partileri Çay Kanunu için neredeyse Joe Biden'dan bile destek isteyecekler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim: "Muhalefet partileri Çay Kanunu için neredeyse Joe Biden'dan bile destek isteyecekler" - Son Dakika
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