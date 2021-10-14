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AK Partili 193 Belediye Başkanı Ordu'da toplanıyor - Son Dakika

AK Partili 193 Belediye Başkanı Ordu'da toplanıyor

14.10.2021 15:56
AK Partili 193 Belediye Başkanı Ordu'da toplanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 15-16-17 Ekim tarihleri arasında Ordu'da yapılacak olan ve 193 belediye başkanının katılmasının beklendiği Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın önemine değinerek, "Dünyada yaşanan gelişmeler bu toplantıyı daha da önemli...

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 15-16-17 Ekim tarihleri arasında Ordu'da yapılacak olan ve 193 belediye başkanının katılmasının beklendiği Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın önemine değinerek, "Dünyada yaşanan gelişmeler bu toplantıyı daha da önemli hale getiriyor. Onun için bu istişareler ortak akıl açışından önemlidir. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Gönül Belediyeciliği diye bizlere direktif olarak verdiği hedef herkese dokunmak, herkesin gönlüne girmek. Bu bizler için ayrıca anlamlıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, 15-16-17 Ekim tarihleri arasında Ordu'da yapılacak olan Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Ordu'ya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile görüştü. Ordu'da yapılan ve planlana projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

"İstişare ortak akıl açısından önemlidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi, Ordu Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Güler, "Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağımız için bu 3 günlük toplantıyı hepimiz için önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başkan Güler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bizim için çok özel bir gün. Partimizin Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi Büyükşehir Belediyemizde ağırlıyoruz. Kendilerini ağırlamaktan son derece mutlu ve onurluyuz. Dolayısıyla kendilerinin değerli fikirlerinden faydalanacağız. Kendisinin bilgi ve tecrübelerinden bu istişare ve değerlendirme toplantılarında çok şeyler öğreneceğiz. Gerçekleştirdiği bu ziyaret gurur vericidir. Dünyada yaşanan gelişmeler bu toplantıyı daha da önemli hale getiriyor. Onun için bu istişareler ortak akıl açışından önemlidir. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın Gönül Belediyeciliği diye bizlere direktif olarak verdiği hedef herkese dokunmak, herkesin gönlüne girmek. Bu bizler için ayrıca anlamlıdır. İlimizde yapılacak bu istişare ve değerlendirme toplantılarında Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'den çok şey öğrenmeye bakalım."

Gerçekleştirilen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Partinin ilk kuruluşundan bu yana tanıştığımız, zamanında uzunca süredir bakanlık görevi yapan sonra da Ordu'yu çok sevdiği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifini ret etmeyerek, bende Ordu'ya hizmet edeyim diyerek gelen değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere il başkanımız ve yönetim kadromuza geldiğimiz günden itibaren gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum"

"İstişareye önem veriyoruz"

Parti olarak istişareye önem verdiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, açıklamalarına şöyle devam etti.

"AK Parti olarak bizler istişareye çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile bütün şehirlerimize gidip yapılan ve planlanan çalışmaları yerinde görüyoruz. Bu manada Ordu'ya biraz geç geldik. Neden Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok güveniyoruz. Bu kapsamda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında geçtiğimiz 2,5 yılımızı değerlendireceğiz. Gelecek ile ilgili yol haritamızı belirlemiş olacağız. Yapacağımız istişarelerin neticesinin hayırlı olacağına inanıyorum. Biliyoruz ki ortak akıldan her zaman hayırlar çıkar. İstişarenin neticesi her zaman hayırlı olur. Bunlara rağmen kendi bildiğini yapanın da sonu çok hayır olmaz. Bu vesile ile Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bütün belediyelerimizle bir araya geleceğiz. İnşallah sonu hayırlı olur. AK Parti'nin eser siyasetine bu toplantıların katkıda bulunur diye ümit ediyorum. Değerli Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız elinden geleni yapıyor. Çalışıyor. Teşkilatımız devamlı olarak yanında duruyor. Bunlarla da mutluluk duyuyoruz. Bu birliktelikten de rahmet doğacaktır diye ümit ediyorum. Nazik ev sahipliği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine teşekkür ediyorum."

Ziyaret sonrası Başkan Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye hediye takdim etti. - ORDU

AK Partili 193 Belediye Başkanı Ordu'da toplanıyor
AK Partili 193 Belediye Başkanı Ordu'da toplanıyor
AK Partili 193 Belediye Başkanı Ordu'da toplanıyor
AK Partili 193 Belediye Başkanı Ordu'da toplanıyor
AK Partili 193 Belediye Başkanı Ordu'da toplanıyor

Mehmet Hilmi Güler, AK Parti, Ekim, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili 193 Belediye Başkanı Ordu'da toplanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili 193 Belediye Başkanı Ordu'da toplanıyor - Son Dakika
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