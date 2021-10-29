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Özhaseki: "100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor" - Son Dakika

Özhaseki: "100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor"

29.10.2021 17:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor. Ülkemizin sınırlarındalar, içeriden bir sürü insan kandırıyorlar, dağa gönderiyorlar, sonra da bize kurşun sıktırıyorlar, kardeşliğimizi bertaraf etmeye çalışıyorlar, ülkeyi de bölmek istiyorlar, terör devleti kurulsun istiyorlar." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de hayırseverler ile Talas Belediyesi tarafından ilçeye yaptırılan 3 okulun temel atma ve açılış törenine katıldı.

Mevlana Mahallesi'ne yapılan Hikmet Cıngıllı Anaokulu'nun temel atma töreninde konuşan Özhaseki, Türkiye'nin geçmişte verdiği mücadelenin bugün de sürdüğünü söyledi.

13 bin kilometre öteden ABD'den Türkiye'nin sınırlarına gelip yığınak yapıp ortalığı karıştırdıklarını belirten Özhaseki, "Ülkemizdeki satılmışları kandırarak dağa kaçırıp bize kurşun sıktırıyorlar. Dün de vardı içimizde hainler bugün de var." diye konuştu.

Geçen hafta çeşitli programlara katılmak için Şırnak'a gittiğini anlatan Özhaseki, kendisine sosyal medyadan "Senin ne işin var orada" şeklinde yorumlar yazıldığını aktardı.

"Yazanlar belli, bölücülerin siyasi uzantıları." diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Onlara sesleniyorum dedim, azıcık akıl varsa, şuur varsa şu sınırda, azıcık aşağıda 13 bin kilometre uzaklıktan gelmiş ABD'liler var. Onlara sorsunlar, bana niye soruyorlar. Burası benim vatanımın bir köşesi, ben geleceğim buraya. Ben buradaki mazlumların, gariplerin evleri yıkılmışların evlerini yapıyorum. Peki o hainler ne yapıyor, sorsanıza niye gelmişler 13 bin kilometre öteden, niye milyarlarca dolar harcıyorlar? Niye sizin çocuklarınızı kandırıp dağa yolluyorlar, niye ellerine silah verip sıktırıyorlar, bunu sorsanıza. Herhalde diyorsunuz ki onlar buraya eşitlik, özgürlük getirecekler. Nereye gittiler de hayır götürdü bunlar, nereye gittiler de barış götürdüler? Gittikleri her yere kan ve gözyaşı götürdüler. 100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor. Ülkemizin sınırlarındalar, içeriden bir sürü insan kandırıyorlar, dağa gönderiyorlar, sonra da bize kurşun sıktırıyorlar, kardeşliğimizi bertaraf etmeye çalışıyorlar, ülkeyi de bölmek istiyorlar, terör devleti kurulsun istiyorlar. Burada güçlü Türkiye olmasın istiyorlar. Dünkü mücadele biraz şekil değiştirmiş olarak aynen devam ediyor. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozdurmasın. İçimizdeki satılıklara fırsat vermesin, şuur versin."

Hayırseverlerin Kayseri'de üzerine düşeni yapıp okul, cami ve sağlık merkezi gibi çeşitli eserler ortaya koyduklarını belirten Özhaseki, hayırlarını Allah'ın kabul etmesini diledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hayırseverlere eğitime katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Hayırseverimiz İzzet Bayraktar'ın şehrimizde üniversite binaları, okulları ve camileri bulunmaktadır. Şimdi de eşleriyle beraber kayınvalidesi Hikmet Cıngıllı adına anaokulu yaptırıyor. Anaokulu 3 katlı olacak, 6 derslik, oyun odası ve yemekhane gibi ek hizmet binaları bulunacak. Hayırseverimiz Ahmet Gönen tarafından Emine Gönen adına yaptırılan Emine Gönen Ortaokulu da 4 kattan oluşacak ve 24 derslik bulunacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile butona basılarak okulun temeli atıldı.

Özhaseki: 100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor
Özhaseki: 100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor
Özhaseki: 100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor
Özhaseki: 100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor
Özhaseki: 100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor
Özhaseki: 100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor
Özhaseki: 100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor
Özhaseki: 100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Özhaseki: '100-120 yıl önce olan işler bugün yine oluyor' - Son Dakika


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