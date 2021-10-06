Aydemir'den TBMM Genel Kurulunda Yunusça niyaz - Son Dakika

TBMM'de 5'inci Yasama dönemi başladı. AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Yunus Emre'nin dizeleriyle dönemin hayırlı olması niyazında bulundu.

Milletvekili Aydemir, 'Yeni dönem açılırken Yunusça bir kayıt düşmek lazım bereket getirsin diye, ben de bu babdan başlıyorum: "Şol gökleri kaldıranın/ Donatarak dolduranın/ Ol deyince olduranın/ Doksan dokuz adı ile ve bismillah ile." Hayırlı uğurlu olsun inşallah yeni dönem. ' dedi.

Aydemir Taziye Dileklerini Sundu

TBMM'nin Milli irade abidesi olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Meclis milletimizi ifade ediyor, milli iradeyi ifade ediyor. Dolayısıyla, çok yüksek bir çatı, çok yüksek bir düşünce, çok yüksek bir zemin. Burada bulunmayı bize nasip eden Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz ve bir aforizma var, bir kayıt var ki "Gidip de dönmemek dönüp de görmemek" gibi bir kayıttır bu; elhamdülillah, döndük ve gördük. Ancak, gidip de dönerken arkada bıraktıklarımız var, çok sayıda arkadaşımızın kayıpları oldu. Ben onlara özellikle burada taziye diliyorum.' diye konuştu..

Aydemir'den Rahmet Niyazı

Milletvekili Aydemir, 'Başkanlık Divanı üyemiz İshak Gazel'in babası, Pakize Mutlu Aydemir kardeşimizin babası, Veli Ağbaba Beyefendi'nin annesi, Mehmet Şükrü Erdinç kardeşimizin kız kardeşi, Cahit Özkan Bey'in amcası, Mehmet Özhaseki Bey'in dayısı, Canan Kalsın Hanımefendi'nin ablası vefat ettiler bu dönemde. Ben bunları tabii Parlamenterler Birliğinden gelen mesaj üzerine aldım, çok sayıda vardır mutlaka, onların hepsine taziye diliyorum; Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin.' niyazında bulundu.

Aydemir Acısını Paylaşan TBMM Üyelerine Teşekkür Etti

Aydemir, "Bu dünyadan göçer olduk, kalanlara selam olsun/ Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun" meşrebiyle 4. Yasama yılının son günü rahmete göçen merhum Babası için şükran borcunu yerine getirdi. Sunumunda Temmuz ayında Hakka yürüyen babası Hacı Tayfur Aydemir'in elim kaybı dolayısıyla TBMM grup toplantılarında iletilen taziye mesajlarına da minnettar olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Ben bunu kayıt düşerken, Meclis kapandığında son gün babamı kaybettim Covid dolayısıyla. Burada bütün Grup Başkan Vekilleri özel söz alıp babam için özellikle taziye dileklerinde bulundular; minnettarlığımın sınırı yoktur, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Geçmişlerinize rahmet olsun diyorum.' İfadeleriyle şükran hislerini paylaştı..

'Milletimiz için çalışıyoruz'

Sunumunda, yeni dönem kaydında TBMM çalışmalarıyla ilgili olarak beklentilerini ifade eden Milletvekili Aydemir, 'hep beraber millet adına gayret sarf ediyoruz, milletimiz için çalışıyoruz. Ben biliyorum ki yaz döneminde hepimiz, bütün milletvekili arkadaşlarımız milletin içerisindeydiler. Milletin haletiruhiyesini görmek için bir özel gayret sarf ettik hep beraber. ' dedi.

Hakkı Teslim

Milletvekili Aydemir, 'İçinde bulunduğumuz hal nedir, artısıyla eksisiyle bir fotoğraf çekip sonra burada, yapılması gerekenleri yapalım diye gayretimiz oldu, hepimizin oldu. Dolayısıyla milletvekili arkadaşlarımızın hakkını teslim babında söylüyorum ki hepimiz gece gündüz demeden burada bir gayret, bir çaba içerisindeyiz. Bunları sahadan birçok insan belki bilmiyor; burada sabahlara kadar çalışıldığını, burada bir emek verildiğini, burada millet adına bir gaile çekildiğini. Öyleyse biz bu kürsüden mutlaka bunu dillendirmek durumundayız ki hak teslimi olsun. Bu bapta söylüyorum ki sizi tebrik ediyorum, hepinize tek tek teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.' diye konuştu.

Aydemir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tespitini Paylaştı

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5'inci yasama dönemi başlangıcında yaptığı tespiti paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Mecliste bir zihin şablonumuz oluştu. Sayın Cumhurbaşkanımız Meclisin açıldığı gün burada bir kayıt düştü ve dedi ki: "Artık milletimiz şunu biliyor: Türkiye Büyük Millet Meclisinin ışıkları yanıyorsa, Meclis çalışıyorsa, milletvekillerimiz görevleri başındaysa Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez." Elhak doğru, aynen öyledir. Bu Meclisin ışıkları hep yanacak, milletin vekilleri her daim milletin hizmetinde çalışıyor olacak. Dolayısıyla vesayet özlemi çekenler hep böyle ham hayalle hayatlarını geçirecekler. Burada milletin arzu ettiği, milletin istediği kanunlar çıkacak, çalışmalar yapılacak. Bu yönde Cenab-ı Hak hepimizin önünü açsın diyorum ben.' dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarifiyle TBMM

TBMM'nin önemine atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir hususi kaydı var Meclisimiz için, diyor ki: "Meclis milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir." Doğrudur, aynen öyledir. Öyleyse milletin kalbine, vicdanına, mevcudiyetine kim ki hizmet eder ona minnettarız.' vurgusunda bulundu.

Teknolojik Altyapı Değişimi ve Şentop'a Teşekkür

TBMM'de yeni dönem başlangıcında kaydedilen teknolojik altyapı çalışmalarını da değerlendiren Milletvekili Aydemir, 'Şimdi, Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop Başkanlığında, onun riyasetinde Meclis Başkanlık Divanımızın özellikle bu dönem için zemine yaydıkları çok özel kayıtlar oldu, özel çalışmalar oldu; teknolojik altyapıyı değiştirdiler. Şimdi görüyoruz ki hakikaten arzu edilen bu çalışmalardan dolayı Meclis Başkanımıza ve ekibine sizler adına, millet adına şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

Yaz Dönemi Saha Çalışmaları

Yaz dönemi saha çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, 'Yaz boyunca sahada çalıştık dedik, sahadan aldığımız izlenim şudur: Bir defa, bu Meclise 15 Temmuzdaki duruşundan dolayı yediden yetmişe bütün milletimiz medyunu şükrandır. Bir başkası, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle on dokuz yılda alınan mesafeye şükran duyguları var, teşekkür duyguları var. Cumhur İttifakı'yla beraber yürüyüşümüzden dolayı yüreklerini bize özellikle açtıklarını ifade ediyorlar ve ilanihaye inşallah 2023, 2053, 2071'i de kucaklayan bir hedef koymuşuz Cumhur İttifakı'yla beraber. ' diye konuştu.

'Kürtten terörist olmaz. Terörist ise Kürt değildir"

Sunumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ileten Milletvekili Aydemir, 'Özellikle bir isme teşekkür edeceğim: Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Sebep şu: Bir kayıt düştü "Kürtten terörist olmaz. Terörist ise Kürt değildir." dedi. Bu kaydı özellikle çok saygıdeğer buluyorum. Bir mantaliteyi ifade etme bakımından çok çok önemlidir. ' dedi. - ERZURUM